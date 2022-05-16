超萌「黃阿瑪甜甜圈」 Mister Donut×黃阿瑪聯名登場

已經多次推出聯名款甜點的「Mister Donut」，本季攜手超過百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，自5月17日起推出「黃阿瑪甜甜圈」、「Socles甜甜圈」等聯名甜甜圈，還有一系列週邊商品。同時Mister Donut還推出多款芒果甜點，為粉絲帶來夏季獨有的酸甜滋味。

「黃阿瑪的後宮生活」為紀錄黃阿瑪、招弟、Socles等多隻貓的頻道，由於內容輕鬆有趣，獲得眾多粉絲喜愛。本次聯名甜甜圈共有2款，均藉由酵母甜甜圈呈現貓咪可愛的臉龐，「黃阿瑪甜甜圈」為香甜香草可可風味搭配芒果奶酪卡士達內餡，黃色斑紋是芒果可可粉，眼睛、嘴巴也皆為可食用的巧克力，每顆75元。「Socles甜甜圈」為香濃黑可可搭配可可鮮奶油內餡，大眼睛則是芒果巧克力片，再用優格可可醬點上小巧鼻子，每顆75元。除此之外，還有4款貓咪造型的「立體洗衣袋」，以及「不鏽鋼餐盒」、「大浴巾」等週邊商品，適合粉絲蒐集，加購優惠價249～389元不等。

Mister Donut本次芒果季也以招牌波堤推出3種變化。「愛文芒果波堤」使用芒果風味波堤，裹上愛文芒果製成的可可醬，酸甜好吃，每顆45元。「雙層愛文芒果波堤」除了表層淋上芒果可可醬，再撒上特製芒果可可粉，香氣加倍，每顆48元。「3層愛文芒果波堤」搭配充滿咬勁的愛文芒果Q果，更添口感，每顆50元。「愛文芒果歐菲香」半邊沾裹芒果可可醬，再搭配愛文芒果Q果點綴，每顆48元。另還有「楊枝甘露波堤」、「楊枝甘露法蘭奇」同步登場。

「愛文芒果冰沙」本季再度回歸，而且糖度減少、芒果果膏用量增加，每杯99元。另外也有「愛文芒果『可爾必思』」、「愛文芒果青茶」可供選擇。6月6日起還有「黃阿瑪的後宮生活」聯名優惠，原價購買2杯現做飲品即可獲得「便利貼」1個。 歡樂派對組，每盒60元，2盒100元。圖／Mister Donut提供 Mister Donut推出愛文芒果波堤、雙層愛文芒果波堤、愛文芒果歐菲香等多款芒果系甜點。圖／Mister Donut提供 Socles甜甜圈，每顆75元。圖／Mister Donut提供 Mister Donut x 黃阿瑪的後宮生活立體洗衣袋，每款加購價299元。圖／Mister Donut提供 Mister Donut x 黃阿瑪的後宮生活大浴巾，加購價389元。圖／Mister Donut提供 楊枝甘露波堤，每顆50元。圖／Mister Donut提供