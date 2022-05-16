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宅食經濟再起 晶華推出宅家美食訂閱制

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

疫情升溫，宅食經濟再起。台北晶華酒店持續滿足消費者「在家防疫」的餐飲需求，推出「晶華宅家美食訂閱制」，鼓勵民眾一次下訂防疫期間所需的餐食、再安排不同日期自取或外送，訂的組數越多、折扣也就越大。

首波推出的五款分享餐以日、泰、西、中式及蔬食為主題，款款皆以四菜一湯為設計架構，菜色內容集結酒店內各餐廳的人氣美食，包括極品散壽司盛合、牛肉壽喜燒，泰式海鮮東蔭酸辣湯、泰北打拋豬肉飯、燻鮭魚凱薩沙拉、波隆肉醬千層麵、蟹粉海鮮豆腐煲、XO醬蝦仁炒飯、黑蒜香菇燉雞湯等，輕鬆在家享受豐盛的五星大餐。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華美食到你家」美食平台成立至今約一年的時間，除了累積許多忠實粉絲外，也創造出了許多話題美食，因應近來民眾外帶餐點的需求增加，也積極規劃出更多不同的選擇及購買方式，晶華宅家美食訂閱制便是以小家庭顧客的需求出發，考量到方便性及豐富性，主廚團隊特別挑選出最受歡迎且符合飲食原則的各式美饌集結成五款主題式分享餐，民眾可以一次下訂再分次取餐，餐餐都能享有健康營養的五星餐點。

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