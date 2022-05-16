2023年度卡地亞靈思湧動女性創業家獎申請徵件 今起開放

自2006年起，一年一度的卡地亞靈思湧動女性創業家獎（Cartier Women’s Initiative，簡稱CWI）便致力於推動改革，為貢獻社會的女性創業家提供財務、社會與人力資本等各項支援，協助她們壯大事業並建立領導技能，迄今已頒發總額達644萬美元的事業資助基金，幫助了分別來自62個不同國家的262位女性創革者。2023年度的卡地亞靈思湧動女性創業家獎的申請募集將於中歐當地時間2022年5月16日起於官方網站展開，至2022年6月30日截止受理。

為擴大影響力，卡地亞靈思湧動女性創業家獎去年起在原有的拉丁美洲與加勒比海、北美洲、歐洲、非洲英語區及葡萄牙語區、中東與北非、東亞、南亞及中亞等7個地區獎項之外，新增3個入圍名額的「科學與科技先鋒獎」（Science & Technology Pioneer Award），表揚引領科學與科技創新的3位女性創業家；今年更將企劃新設「區域性獎項」及「專題獎項」，以確保保該計劃能跟上全球 創業生態系統的發展腳步。

今年開始正式涵蓋的9大區域，將拓及南撒哈拉非洲法語區以及大洋洲2個全新的區域分類。每個區域將各遴選出3名女性創業家，因此全球最終將產生代表9大區的27名得獎者。而繼2021年設立的科學與科技先驅獎之後，本次也將新增多元、平權與包容獎，鼓勵更多具開創性的解決方案為弱勢或資源不足的社群提供更多的資源與機會，且此一項實驗性獎項將不限於女性、開放所有性別申請。2個專題獎項將分別選出3名創業家。

每個獎項的前三名申請人的得獎名單將於2023年4月公布，並於2023年5月第二階段評選出第一名、第二名以及第三名得獎者，在卡地亞靈思湧動女性創業家獎頒獎典禮上公布。冠軍得獎者將獲頒10萬美元的獎助金、第二名及第三名也將分別獲得6萬及3萬美元的獎助金。27名區域性獎項得獎者以及6名專題獎項得獎者共33名得獎者都將享有量身打造的指導及輔導、媒體曝光、交流機會並可實際參與INSEAD創業家計畫及/或INSEAD主管教育計畫。

在過去十多年中，獲頒CWI的得獎人中，有兩位女性創業家來自台灣，分別是2021年度代表糖話生醫（Boncha Boncha）得獎的黃韻如 （Corina Huang），該公司研發高吸收率的糖果膠囊保健品，專為無法吞服傳統藥丸者設計；以及2015年度灣的「众社會企業OurCityLove Social Enterprise」周涵（Hannah Chou）及黃孟淳（Momo Huang）。

卡地亞靈思湧動女性創業家獎本屆將新增多元、平權與包容獎，不限女性報名。圖／卡地亞提供

卡地亞靈思湧動女性創業家獎本屆將新增多元、平權與包容獎，不限女性報名。圖／卡地亞提供