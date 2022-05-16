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夏日晚霞色美極了 鮮肉男星搶先上手HUBLOT限定表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導

每年夏季都會為這個充滿度假氛圍的季節打造限定表款的宇舶表（HUBLOT），推出2022 Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，洋溢夏日晚霞風情的炫彩紫色，採用超輕盈鋁質作為表殼，42毫米的中性尺寸男女皆宜。美國新生代個性男星Noah Schnapp更搶先在於出席第四季「怪奇物語」首映會時配戴上手，以鮮明的紫色為粉色西上裝點綴修一抹華麗的休閒風格。

Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，以陽極氧化技術增添鋁質表殼的亮澤感，並讓表殼更王防刮耐衝擊，因為在地球上的蘊藏量稀少的氧化鋁，是擁有超高硬度與優異穩定性的氧化物。腕表搭載宇舶自製HUB1280 UNICO自動機芯，動力儲能72小時、雙重離合機制、從面盤即可看見導柱輪。宇舶專利One Click單鍵快拆式表帶裝置能隨時更換表帶，所附的兩條同色系表帶：第一款由紫色橡膠製成、配鈦金屬折疊釦；另一款為高科技複合材質魔鬼氈，搭配鋁質表扣。全球僅限量發行200枚，將於宇舶官網，及地中海週邊宇舶專賣店首賣。

Noah Schnapp配戴Big Bang Unico Summer夏日限定腕表現身第四季「怪奇物語」首映會。
Noah Schnapp配戴Big Bang Unico Summer夏日限定腕表現身第四季「怪奇物語」首映會。
Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁表殼、MHUB1280 UNICO飛返計時機芯，68萬4,000元，全球限量200枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁表殼、MHUB1280 UNICO飛返計時機芯，68萬4,000元，全球限量200枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁表殼、MHUB1280 UNICO飛返計時機芯，68萬4,000元，全球限量200枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁表殼、MHUB1280 UNICO飛返計時機芯，68萬4,000元，全球限量200枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁表殼、MHUB1280 UNICO飛返計時機芯，68萬4,000元，全球限量200枚。圖／宇舶表提供
Big Bang Unico Summer夏日限定腕表，42毫米緞面和拋光氧化鋁表殼、MHUB1280 UNICO飛返計時機芯，68萬4,000元，全球限量200枚。圖／宇舶表提供

腕表 地中海 美國

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