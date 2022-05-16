疫情攀高峰展會辦不辦兩樣情 台北當代藝博會週五開展

未來三周內，疫情將逐步攀上高峰。這段期間藝文設計界陸續有數場大型展會揭幕，命運迥異。台北新藝術博覽會宣布移展至8月、新一代設計展停辦實體展改採線上展；台北國際書展與台北當代藝術博覽會選擇原地如期舉行。首當其衝接受疫情考驗的，當屬周五開幕的台北當代藝術博覽會。

台北當代藝術博覽會是全台規模數一數二的藝博會，去年因疫情停辦，今年復辦仍有62間國際藝廊、200位藝術家、逾千件藝品參展的規模。台北當代表示，因應疫情發展，規定工作人員須打三劑、若只打兩劑便須提供檢測證明。此外，也會根據世貿中心提供的數據，透過電子票券實施分流。

同樣在世貿中心舉辦，台北國際書展傳出不少出版社決心退展，台北當代卻無藝廊退展。台北當代表示，藝博會的主要族群是藏家第二代與對NFT有興趣的藝術迷，此一族群多打滿三劑、對病毒也較有抵抗力。新一代設計展主攻學生、台北國際書展得顧及親子和學生族群，考量不同。翁氏工作室創辦人翁浩原認為，藝博會展前籌備期長、投入成本高，只要主辦單位做好防疫措施，參展藝廊不會輕言退場。

本屆台北當代打造「藝動區塊」NFT展區，並採線上與實體展區並行。參展的NFT平台「Soyl所有」共同創辦人趙敘廷表示，展期中每天舉辦一場探討NFT藝術的工作坊、控制人數在20人內減少感染疑慮。她表示，愈來愈多大型國際藝術展會採線上實體並行策略，減少疫情造成的損失。

多場劇團表演因疫被迫取消，也有劇團取消後改採別的形式展演。如EX-亞洲劇團表演喊卡後推出「孤獨的總和」行動裝置展覽，邀民眾透過藝術和疫情期間孤獨的陌生人進行對話。

劇團為打造一間高212公分、寬110公分的「行動電話亭」裝置木箱，提供民眾入內書寫酷卡及投遞，卡片封面則是劇團作品。觀眾進入電話亭後先掃QRCODE聆聽一段劇場音樂，然後在提供的酷卡上寫下一段話，將想說的話獻給自己或是某個孤獨的他人，最後投遞進卡片箱。「孤獨的總和」第一站將在苗栗市公所前的小公園首度曝光，並依序移動到第二站苗栗縣立圖書館，以及最後一站回到苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳。

18日是518國際博物館日，全台逾50間博物館於當天開放大眾免費入館或優惠，因應疫情也同步推出80檔線上展覽和數位資源，如台史博的「算×命：歐洲與台灣的占卜線上特展」。