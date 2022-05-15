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吃冰解悶！全聯獨賣特色炸雞冰、榴槤冰 家樂福集結百款各國熱賣冰品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯今夏推出眾多甜品系冰品，好吃又好拍。圖／全聯福利中心提供
全聯今夏推出眾多甜品系冰品，好吃又好拍。圖／全聯福利中心提供

天氣越來越熱，因為疫情不能隨性出遊的煩悶心情，就靠冰涼消暑的特色冰品來療癒！全聯福利中心從今年3月起陸續推出近60款特色新冰，家樂福則是整個夏天推出上百款繽紛冰品，消暑又解悶。

全聯福利中心從今年3月起陸續推出近60款特色新冰，集結「視覺系」、「飲料系」、「甜品系」、「水果系」、「輕盈系」等特色亮點，更有多款獨家新品讓消費者視覺、味覺都大滿足，想要嚐鮮的民眾，必推抱著整桶吃才過癮的「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」，還有以天仁茗茶913茶王融入沁涼冰棒中的「小美 × 天仁913茶王珍珠雪糕」、「布萊恩紅茶28歲奶茶雪糕」；以及古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES推出的「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」；去年掀起IG打卡炫風，今年還多了草莓口味的韓國「Lotte Tico脆皮風味雪糕」，以及將甜點放大變成冰淇淋的「Lotte Pepero巧克力棒」，喜歡傳統口味則有「小美仙草撞奶雪糕」與「黑丸仙草厚乳風味雪糕」，熱愛挑戰創意的還有「枝仔冰城金果榴槤雪糕」等新口味等你嚐鮮，走一趟全聯一次就能買好買滿。

家樂福今年則是推出「繽紛冰品節」，超過百種冰品，大吹復古風、聯名款、風靡國際款，復古冰品將冬瓜茶及彈珠汽水變成吸吸冰、鮮芋仙招牌仙草冰沙，聯名款不能錯過Lotus焦糖脆餅冰淇淋、Oreo迷你雪糕，國際風靡款則包含了美國熱賣的Ben & Jerry's、澳洲熱銷的Hinterland冰淇淋，美型款更是主打古娃娃品牌WA!COOKIES奶蓋雪糕及阿奇儂虎斑巧克力雪糕。首波優惠推出多項冰品9折的優惠價格，搭配檔期活動還有冰品紅利點數10倍送，整個夏天都能盡情享受沁涼滋味。

今年家樂福新款冰品大吹復古風，冬瓜茶、彈珠汽水、仙草都變成冰沙。圖／家樂福提供
今年家樂福新款冰品大吹復古風，冬瓜茶、彈珠汽水、仙草都變成冰沙。圖／家樂福提供
全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰，視覺到味覺，滿足嚐鮮心情。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心今年3月起陸續推出近60款特色新冰，視覺到味覺，滿足嚐鮮心情。圖／全聯福利中心提供
家樂福也引進多款風靡各國的國際冰品，美國、澳洲、日本的國民冰款在台灣隨時輕鬆嚐鮮。圖／家樂福提供
家樂福也引進多款風靡各國的國際冰品，美國、澳洲、日本的國民冰款在台灣隨時輕鬆嚐鮮。圖／家樂福提供
「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」將冰淇淋外裹上白巧克力醬及玉米脆片，神還原桶裝炸雞造型，一口咬下衝擊感十足。圖／全聯福利中心提供
「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」將冰淇淋外裹上白巧克力醬及玉米脆片，神還原桶裝炸雞造型，一口咬下衝擊感十足。圖／全聯福利中心提供
美型甜點風冰款主打古娃娃品牌WA!COOKIES奶蓋雪糕、阿奇儂虎斑巧克力雪糕、楊枝甘露雪糕等。圖／家樂福提供
美型甜點風冰款主打古娃娃品牌WA!COOKIES奶蓋雪糕、阿奇儂虎斑巧克力雪糕、楊枝甘露雪糕等。圖／家樂福提供
家樂福「繽紛冰品節」會員再享檔期商品10倍紅利。圖／家樂福提供
家樂福「繽紛冰品節」會員再享檔期商品10倍紅利。圖／家樂福提供

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