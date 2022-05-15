吃冰解悶！全聯獨賣特色炸雞冰、榴槤冰 家樂福集結百款各國熱賣冰品

天氣越來越熱，因為疫情不能隨性出遊的煩悶心情，就靠冰涼消暑的特色冰品來療癒！全聯福利中心從今年3月起陸續推出近60款特色新冰，家樂福則是整個夏天推出上百款繽紛冰品，消暑又解悶。

全聯福利中心從今年3月起陸續推出近60款特色新冰，集結「視覺系」、「飲料系」、「甜品系」、「水果系」、「輕盈系」等特色亮點，更有多款獨家新品讓消費者視覺、味覺都大滿足，想要嚐鮮的民眾，必推抱著整桶吃才過癮的「阿奇儂PARFAIT冰雞淋」，還有以天仁茗茶913茶王融入沁涼冰棒中的「小美 × 天仁913茶王珍珠雪糕」、「布萊恩紅茶28歲奶茶雪糕」；以及古娃娃自創點心品牌WA!COOKIES推出的「紅水烏龍草莓奶蓋雪糕」；去年掀起IG打卡炫風，今年還多了草莓口味的韓國「Lotte Tico脆皮風味雪糕」，以及將甜點放大變成冰淇淋的「Lotte Pepero巧克力棒」，喜歡傳統口味則有「小美仙草撞奶雪糕」與「黑丸仙草厚乳風味雪糕」，熱愛挑戰創意的還有「枝仔冰城金果榴槤雪糕」等新口味等你嚐鮮，走一趟全聯一次就能買好買滿。