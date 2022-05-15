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EVA狂粉暴走！ROG推《新世紀福音戰士》聯名商品 從主機板到T-Shirt全都要收

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
ROG玩家共和國推出重量級聯名商品「ROG × EVANGELION」系列，鐵粉必收藏。圖／華碩提供
ROG玩家共和國推出重量級聯名商品「ROG × EVANGELION」系列，鐵粉必收藏。圖／華碩提供

新世紀福音戰士狂粉注意！ROG玩家共和國宣布推出重量級聯名商品「ROG × EVANGELION」系列，以知名動漫IP《新世紀福音戰士》中的「初號機」為設計靈感，讓DIY PC玩家可藉此集結來自EVA宇宙的各式零組件，組裝「初號機」經典紫、綠配色的高階設備，打造個人專屬的「NERV司令部」。全系列配備包括「ROG Maximus Z690主機板」、「ROG Strix GeForce RTX顯示卡」、「ROG Ryujin II ARGB一體式水冷散熱器」，以及多款ROG頂級裝備、隨身週邊商品，全套推出超有誠意。

如果你是重度DIY狂粉，限定版主機板、顯示卡、一體式水冷散熱器肯定要入手，搭配電競機殼、電競螢幕，從經典紫、綠配色外觀到搶眼燈效，打造專屬風格的科技動漫角落。如果預算沒這麼高，先替自己升級WiFi 6網路也不賴，限定版無線路由器，天線以EVA初號機肩部拘束器樣式設計，並配有ARGB酷炫燈效，還有為玩家而生的高速傳輸Gaming埠，專屬App介面更以A.T.力場樣式及初號機動態呈現。其他還有耳麥、鍵盤、滑鼠、滑鼠墊等超潮配件，以及限定版SSD外接盒，更能滿足快速資料備份、攜帶的行動需求。

為了滿足狂粉想要全套收藏的心情，5月20日將限量開放「ROG × EVANGELION DIY大全配」預購，建議售價116,950元（搭配RTX3090）、88,950元（搭配RTX3080）；單筆購買ROG × EVA限定版主機板/顯示卡/水冷/電源供應器/機殼，送「ROG × EVA電競週邊套組」，包含鍵盤/滑鼠/滑鼠墊，總價值8,470元，以及「ROG × EVA限量禮盒」，包含ROG × EVA限定版機能小包/ROG × EVA限定版VIP實體卡。

ROG Strix XG27AQM EVA限定版電競螢幕、ROG Strix Helios EVA限定版電競機殼，EVA狂粉們打造夢幻主機的理想首選。圖／華碩提供
ROG Strix XG27AQM EVA限定版電競螢幕、ROG Strix Helios EVA限定版電競機殼，EVA狂粉們打造夢幻主機的理想首選。圖／華碩提供
ROG EVA限定版電競周邊，以《新世紀福音戰士》中的「初號機」做為設計靈感，讓DIY PC玩家可藉此集結來自EVA宇宙的各式零組件，進而打造狂粉專屬的「NERV司令部」。圖／華碩提供
ROG EVA限定版電競周邊，以《新世紀福音戰士》中的「初號機」做為設計靈感，讓DIY PC玩家可藉此集結來自EVA宇宙的各式零組件，進而打造狂粉專屬的「NERV司令部」。圖／華碩提供
ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版主機板、ROG Strix GeForce RTX 3090／3080 EVA限定版顯示卡，要讓玩家深刻感受ROG X EVANGELION的極致之美。圖／華碩提供
ROG Maximus Z690 Hero EVA限定版主機板、ROG Strix GeForce RTX 3090／3080 EVA限定版顯示卡，要讓玩家深刻感受ROG X EVANGELION的極致之美。圖／華碩提供
ROG Rapture GT-AX6000 EVA限定版無線路由器，從造型到配色完美演繹《新世紀福音戰士》風格。圖／華碩提供
ROG Rapture GT-AX6000 EVA限定版無線路由器，從造型到配色完美演繹《新世紀福音戰士》風格。圖／華碩提供

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