EVA狂粉暴走！ROG推《新世紀福音戰士》聯名商品 從主機板到T-Shirt全都要收

新世紀福音戰士狂粉注意！ROG玩家共和國宣布推出重量級聯名商品「ROG × EVANGELION」系列，以知名動漫IP《新世紀福音戰士》中的「初號機」為設計靈感，讓DIY PC玩家可藉此集結來自EVA宇宙的各式零組件，組裝「初號機」經典紫、綠配色的高階設備，打造個人專屬的「NERV司令部」。全系列配備包括「ROG Maximus Z690主機板」、「ROG Strix GeForce RTX顯示卡」、「ROG Ryujin II ARGB一體式水冷散熱器」，以及多款ROG頂級裝備、隨身週邊商品，全套推出超有誠意。

如果你是重度DIY狂粉，限定版主機板、顯示卡、一體式水冷散熱器肯定要入手，搭配電競機殼、電競螢幕，從經典紫、綠配色外觀到搶眼燈效，打造專屬風格的科技動漫角落。如果預算沒這麼高，先替自己升級WiFi 6網路也不賴，限定版無線路由器，天線以EVA初號機肩部拘束器樣式設計，並配有ARGB酷炫燈效，還有為玩家而生的高速傳輸Gaming埠，專屬App介面更以A.T.力場樣式及初號機動態呈現。其他還有耳麥、鍵盤、滑鼠、滑鼠墊等超潮配件，以及限定版SSD外接盒，更能滿足快速資料備份、攜帶的行動需求。