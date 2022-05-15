融入職人手藝、結合製表科技！CITIZEN續寫高級腕表傳奇

The CITIZEN系列AQ4091-56M光動能腕表，鈦金屬表殼、表鍊，搭載Cal.A060石英機芯，台灣限量3只。記者曾智緯／攝影

在去年，CITIZEN出手，結合集團下瑞士高級機芯廠技術，打造The CITIZEN系列旗艦級機械腕表，造成轟動。即便一只要價破20萬元，在市場上仍舊是一表難求，因此CITIZEN趁勝追擊，在今年升級規格，並加入日本工藝，成就出更具職人手工特色的高級腕表。

【高級腕表再升級】

The CITIZEN系列在1995年誕生，是接續原先具有天文台般精準度的Chronomaster腕表而來，所以承襲彰顯高級定位的老鷹符號標誌。去年，首次與旗下的高級機芯廠La Joux-Perret S.A技術合作，開發出全新Cal.0200機械機芯，精準度達到每日正負誤差8秒內，集結了各種優勢，因此一上市就接到滿滿訂單，據CITIZEN透露，至今仍有消費者已付訂金，卻還在排隊中。

The CITIZEN系列NC0206-18E腕表，鈦金屬表殼搭配氧化鋯陶瓷表圈，採用姬路黑棧革表帶，限量90只。記者曾智緯／攝影

所以，CITIZEN趁著這股熱潮，在今年的The CITIZEN採用相同機芯，但融入職人技藝，利用過去只用在日本武將鎧甲上的皮革材質為表帶，還讓表盤透過電鑄技術，形成猶如鍛造般的紋理。不僅如此，CITIZEN還升級了表圈材質，改以氧化鋯陶瓷來取代；機芯上的自動盤，也變為22K黃金，更裝飾了過去沒有的老鷹雕飾。

Series 8系列NA1025-10E機芯，精鋼表殼、碳纖維表盤，搭載Cal.0950機械機芯，限量700只，約69,800元。圖／CITIZEN提供

2022年的The CITIZEN系列，除了頂級機械機芯表款，CITIZEN還以年誤差都極小的高級Cal.100石英機芯、Cal.A060石英機芯，結合珍貴的「阿波羅藍」土佐和紙當作表盤，分別呈現超越天文台等級的高精度表款，同樣受到市場矚目。另外，針對中價位市場，CITIZEN在去年重啟的Series 8系列，叫好又叫座。為了慶祝回歸市場一周年，嶄新表款利用碳纖維打造表盤，並讓獨特的雙層表殼，覆以電鍍碳黑色，搭載的機芯更鐫刻了「1st ANNIVERSARY LIMITED EDITION」字樣。

【復刻傳奇潛水表】

潛水表倍受消費者喜愛，所以CITIZEN回顧歷史，復刻了1977年所推出的Challenge Diver表款。盡可能的還原經典外觀，並使用鈦金屬來製作，除了能配戴舒適，更增加了強韌性。而CITIZEN旗下，可被稱為「Monster」的PROMASTER系列表款，也向1982年的經典設計致敬，並以海中巨獸鯨鯊為靈感，打造全新光動能腕表。首先表盤裝飾源自鯨鯊的斑點，搭配招牌的四角護罩，表殼添加專屬的硬化技術，以及霧面處理，讓這款表有著如同岩石般的視覺感。

PROMASTER系列NB6021-68L腕表，鈦金屬表殼、表鍊，搭載9051自動上鍊機芯，約33,800元。記者曾智緯／攝影

PROMASTER系列BN0225-04L光動能腕表，鈦金屬表殼，19,800元。記者曾智緯／攝影