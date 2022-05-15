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連3天「霜淇淋買1送1」！「一Ｏ八抹茶茶廊」插旗新竹

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
一Ｏ八抹茶茶廊推出「霜淇淋買1送1」，共有抹茶、焙茶、綜合霜淇淋3種口味。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
一Ｏ八抹茶茶廊推出「霜淇淋買1送1」，共有抹茶、焙茶、綜合霜淇淋3種口味。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供

來自日本的抹茶甜品專賣店「一Ｏ八抹茶茶廊」，將於5月18日首度走出大台北，於Big City遠東巨城購物中心開設新竹第1間專門店。為慶祝新店開幕，首3日也將推出「霜淇淋買1送1」的限時限量優惠。

一Ｏ八抹茶茶廊自2013年於北海道旭川市創立，並於2014年在天母大葉高島屋開設首間海外門市，又再於京站時尚廣場、eslite 誠品信義等地開設店舖。店內主打以京都宇治抹茶危機底，搭配不同食材推出多種甜點，包括有北海道抹茶／焙茶霜淇淋、蕨餅、一〇八抹茶控聖代、黑糖果凍抹茶聖代等產品。6月1日起，還將推出「豪華抹茶冰沙聖代」，使用抹茶冰沙搭配抹茶果凍、白玉、紅豆餡、抹茶蕨餅，帶來充滿和風情調的清涼感，每份128元。

即將於5月18日開幕的新竹巨城店，乃是一Ｏ八抹茶茶廊首度跨出大台北地區，也號稱為新竹唯一日商抹茶甜品專賣店。為慶祝新店開幕，5月18日至5月20日期間，推出「霜淇淋買1送1」優惠活動，共有抹茶霜淇淋、焙茶霜淇淋、綜合霜淇淋3種口味，原價每支108元，每日限量108組。

「一Ｏ八抹茶茶廊新竹巨城店」將於5月18日開幕。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
「一Ｏ八抹茶茶廊新竹巨城店」將於5月18日開幕。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
抹茶蕨餅。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
抹茶蕨餅。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
即將推出的「豪華抹茶冰沙聖代」，每份128元。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供
即將推出的「豪華抹茶冰沙聖代」，每份128元。圖／一Ｏ八抹茶茶廊提供

新竹 北海道 甜點

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