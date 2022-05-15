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大摩攜手木雕大師楊北辰 首度進駐台北當代藝術博覽會

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
策展主題《Masterpiece in the making》靈感來自大摩創廠近200年來，以老酒銀行之姿，歷經時光淬鍊的極致工藝。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
策展主題《Masterpiece in the making》靈感來自大摩創廠近200年來，以老酒銀行之姿，歷經時光淬鍊的極致工藝。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

以「老酒銀行」美譽深獲全球威士忌行家追捧的大摩威士忌酒廠，這次作為《台北當代藝術博覽會》首個獨家合作威士忌品牌，即將於今年5月20日至22日，首度進駐2022台北當代藝術博覽會，攜手台灣當代寫實木雕大師楊北辰，推出《Masterpiece in the making》主題展。

策展主題《Masterpiece in the making》靈感來自大摩創廠近200年來，以老酒銀行之姿，歷經時光淬鍊的極致工藝，所成就獨一無二的珍稀雋永，結合藝術家楊北辰一向以寫實木雕體現時間感與記憶性的創作精神。在大摩展場中，也將展出藝術家楊北辰自2016年起創作主題《謄刻古籍》新作三部曲系列。

大摩此次攜手台灣當代木雕大師楊北辰，將他藝術創作中對時間及記憶的詮釋，與大摩威士忌追求卓越與傑出的精神透過展覽相互輝映，讓藝術迷與酒饕皆能感受到獨一無二極致觀展體驗。楊北辰分享這次合作契機：「既是偶然也是必然。因為無論釀酒或雕刻，都需要以木材作為介質，以時間當作土壤。因此釀酒作品與雕刻作品間，本來就存在一種相似的共感。」

做為台灣當代寫實雕刻最具代表性的藝術家，楊北辰一向擅於利用整塊原木，以極其精細的雕刻手法搭配高度擬真的著色表現，模擬紙類及皮革的表面肌理，創造出栩栩如生、難辨真偽的木雕作品。其創作題材靈感多半來自周遭使用過的生活性物件，如：紙箱、手套、皮包、大衣、皮鞋…等，並透過時間醞釀下緩慢的複刻，呈現他對物件最抒情的記憶側寫。

主題展以時間為線索，結合美學與收藏的設計視野，打造尊榮且充滿藝術感的展位風格，逛展同時加入大摩珍稀俱樂部會員，現場即可品飲大摩15年單一麥芽威士忌乙杯。展覽期間，每日將會舉辦藝術品酩沙龍，由藝術家楊北辰與大摩品牌大使以對談方式，分享釀酒與藝術創作對雋永傑作的卓越追求，以及藝術家與大摩相互激盪下所激迸而成的精采火花。

《2022台北當代藝術博覽會》

．公眾展期：5月20日至5月22日

．活動地點：台北世貿中心一館（台北市信義路五段5號）

台灣當代寫實木雕大師楊北辰。圖／尚格酒業提供。
台灣當代寫實木雕大師楊北辰。圖／尚格酒業提供。
大摩首度進駐台北當代藝術，聯手台灣當代寫實木雕藝術家楊北辰跨界策展。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大摩首度進駐台北當代藝術，聯手台灣當代寫實木雕藝術家楊北辰跨界策展。圖／尚格酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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