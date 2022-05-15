礁溪旅宿生意慘剩1成 就連老爺酒店也暫停供應平日午餐
疫情衝擊下，宜蘭礁溪觀光旅宿一級戰區業者的生意慘兮兮，知名五星級飯店自助餐廳接連宣布暫停平日供餐，就連被視為狀況最穩的礁溪老爺大酒店也貼出公告，從明天起老爺雲天自助餐廳暫停供應平日午餐。
疫情何時會到達高峰？業者擔憂熱議，以往假日生意好到人擠人的礁溪溫泉區，整體營業狀況急凍，平均生意收入只剩下一成，門可羅雀。業者表示，今年的狀況比去年疫情期間還慘，團客早就取消訂單，只剩少數散客還會來，每天開門的水電及人事費用都要花錢，可能集團型大飯店比較有撐。
五星級飯店的壓力也很大，礁溪長榮鳳凰酒店桂冠自助餐廳周一到周五停供午餐，周一到周四停供晚餐；礁溪寒沐酒店也是一樣，兩家飯店調整停止供餐時間都到這個月底，視情況再決定是否繼續。
礁溪老爺大酒店在這波疫情比較有撐，散客是老爺的主力，疫情以來大多還有五成來客率，不過隨著每天確診數直線上升，老爺也實在有點撐不住，公告自5月16日至5月27日的周一到周五，雲天自助餐廳暫停供應午餐兩星期。
幾家大飯店都改推餐食外帶，礁溪寒沐酒店小食市的椒麻烤雞外帶，非常搶手，各式餐盒從180元起跳，訂餐自取有折扣，宜蘭市、礁溪鄉及頭城鎮外送服務免費；礁溪老爺酒店推出三種口味的200元便當外帶，不過要先打電話預訂，盼能留住一些客人。
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