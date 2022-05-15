賀！OMAR威士忌於2022美國SFWSC獲1雙金、2金、3銀

2022年美國舊金山世界烈酒競賽（SFWSC）結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌總共榮獲1面雙金牌、2面金牌、3面銀牌，再次以其卓越的品質，讓全世界看見台灣。

美國舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition, SFWSC）於西元2000年創立，為國際酒類競賽中最具影響力的競賽之一，競賽項目包含白色烈酒、棕色烈酒、威士忌、白蘭地、利口酒及其它等多項類別，共吸引超過2,200款酒品參與品評。

本次榮獲雙金牌獎的「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶）」，是南投酒廠以小型蒸餾器所產出的厚實甜美麥芽新酒，在美國白橡木所製成的新橡木桶中蛻變熟陳，散發出辛香料、焦糖、奶油等甜美香氣，細緻的橡木單寧則讓口感更為渾厚，並帶有白胡椒、番紅花及肉桂等滋味。

另外榮獲金牌的兩款OMAR威士忌，風格皆相當強烈且鮮明，「OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）」，為台灣首批以泥煤煙燻麥芽生產，並熟成於全新橡木桶之單一麥芽威士忌，龍眼乾與烤地瓜的煙燻味，伴隨著烏梅蜜餞及龍眼花蜜的香甜，洋溢著濃厚的台灣風土特色；「OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.3」則以層次多變的獨特果香為主軸，並結合酒廠職人匠心調和工藝，除展現出「水果王國」的繽紛樣貌外，更承載著農民和這片土地滿滿的熱情。

OMAR係蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法，保留天然風味色澤，展現威士忌最道地而原始的風土，琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

OMAR單一麥芽系列威士忌於OMAR威士忌館、台灣菸酒公司酒廠展售中心、直營便利商店、各大酒專通路、量販店及免稅商店均有販售，歡迎參觀選購。

◎2022年美國舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition, SFWSC）得獎品項：

雙金牌獎（DOUBLE GOLD）：

．OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶）#01150409（58.3%）

金牌獎 （GOLD）：

．OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.3 （46%）

．OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）#01150107（57.5%）

銀牌獎（SILVER）:

．OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香） （46%）

．OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（雪莉桶）# 23162112 （53.8%）

．OMAR 12年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶）（慈航普渡）# 22160018（53.2%）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康