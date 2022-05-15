富藝斯香港鐘表春拍本週末台北預展 百達翡麗絕品亮相

富藝斯（Phillips）鐘表在去年在亞洲不僅以4.22億港元創下公司鐘表部門香港拍賣歷來最高年度總成交額，更締造亞洲拍賣史上首個全年所有拍品全數成交之 「白手套」拍賣年度，因此今年5月27至28日在香港金鐘JW萬豪酒店即將登場的實體拍賣「名表薈萃:香港 XIV」春季拍賣格外受到矚目。部分精選拍品本週末登台展出至14日止，採預約制。

登台展出的百達翡麗亮點包括一枚從未現身拍場的百達翡麗Nautilus型號5723/112R-001玫瑰金腕表，表圈及時標鑲有總重4克拉的長階梯型切割紅寶石，表盤則有Tiffany & Co.與百達翡麗雙logo，並附Tiffany印記的百達翡麗原裝證書，因去年雙聯名推出的Nautilus表款轟動全球表壇而身價看漲。而此次來台還有多款琺瑯工藝表，是VIP需申請才能訂購的表款，包括出自當代著名琺瑯大師Anita Porchet之手、獨一無二孔雀蛺蝶圖樣的Calatrava鉑金自動掐絲琺瑯腕表；細木鑲嵌工藝遊隼圖樣的百達翡麗型號982/147 Rare Handcrafts系列開面懷表，亦為孤品；以及2015年Rare Handcrafts系列少量發行型號5089掐絲琺瑯腕表Enchanted Mountains系列富士山圖案款。

來台數量最完整的的德國品牌朗格，鑑賞重點包含充滿奢華風範的Handwerkskunst限量高端系列陀飛輪腕表、Richard Lange Tourbillon Pour le Mérite型號限量版鉑金芝麻鏈陀飛輪腕表，及配備夜光月相顯示的Grand Lange 1 Moon Phase Lumen限量腕表。