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富藝斯香港鐘表春拍本週末台北預展 百達翡麗絕品亮相

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
百達翡麗型號5723/112R-001，玫瑰金鑲紅寶石自動鍊帶腕表，由Tiffany & Co.銷售，約2018年製，估價235萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5723/112R-001，玫瑰金鑲紅寶石自動鍊帶腕表，由Tiffany & Co.銷售，約2018年製，估價235萬港元起。圖／富藝斯提供

富藝斯（Phillips）鐘表在去年在亞洲不僅以4.22億港元創下公司鐘表部門香港拍賣歷來最高年度總成交額，更締造亞洲拍賣史上首個全年所有拍品全數成交之 「白手套」拍賣年度，因此今年5月27至28日在香港金鐘JW萬豪酒店即將登場的實體拍賣「名表薈萃:香港 XIV」春季拍賣格外受到矚目。部分精選拍品本週末登台展出至14日止，採預約制。

登台展出的百達翡麗亮點包括一枚從未現身拍場的百達翡麗Nautilus型號5723/112R-001玫瑰金腕表，表圈及時標鑲有總重4克拉的長階梯型切割紅寶石，表盤則有Tiffany & Co.與百達翡麗雙logo，並附Tiffany印記的百達翡麗原裝證書，因去年雙聯名推出的Nautilus表款轟動全球表壇而身價看漲。而此次來台還有多款琺瑯工藝表，是VIP需申請才能訂購的表款，包括出自當代著名琺瑯大師Anita Porchet之手、獨一無二孔雀蛺蝶圖樣的Calatrava鉑金自動掐絲琺瑯腕表；細木鑲嵌工藝遊隼圖樣的百達翡麗型號982/147 Rare Handcrafts系列開面懷表，亦為孤品；以及2015年Rare Handcrafts系列少量發行型號5089掐絲琺瑯腕表Enchanted Mountains系列富士山圖案款。

來台數量最完整的的德國品牌朗格，鑑賞重點包含充滿奢華風範的Handwerkskunst限量高端系列陀飛輪腕表、Richard Lange Tourbillon Pour le Mérite型號限量版鉑金芝麻鏈陀飛輪腕表，及配備夜光月相顯示的Grand Lange 1 Moon Phase Lumen限量腕表。

獨立製表部分，Kari Voutilainen打造的Vingt-8 Hisui不僅絕無僅有，也是2014年GPHG日內瓦高級鐘表大賞的最佳藝術工藝腕表得獎作品。Voutilainen自2011年起與日本最偉大漆藝工坊之一雲龍庵合作，並接受其創始人、著名蒔繪大師北村辰夫的指導，此表表盤以金粉、金箔、與來自紐西蘭的夜光蠑螺及鮑魚貝殼製作而成，從不同角度觀賞就如變色龍般產生美妙的顏色變化。

Voutilainen「Vingt-8 Hisui」型號獨一無二鉑金手工日本漆藝腕表，約2017年製，估價78萬港元起。圖／富藝斯提供
Voutilainen「Vingt-8 Hisui」型號獨一無二鉑金手工日本漆藝腕表，約2017年製，估價78萬港元起。圖／富藝斯提供
朗格Richard Lange Tourbillon, Pour le Mérite, Handwerkskunst型號761.050限量版蜜糖金芝麻鏈陀飛輪腕表，備獨特Tremblage工藝雕刻表盤，限量發行15枚中的編號11號，約2011年製，估價90萬港元起。圖／富藝斯提供
朗格Richard Lange Tourbillon, Pour le Mérite, Handwerkskunst型號761.050限量版蜜糖金芝麻鏈陀飛輪腕表，備獨特Tremblage工藝雕刻表盤，限量發行15枚中的編號11號，約2011年製，估價90萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5089G- 028白金自動掐絲琺瑯腕表富士山圖樣表盤，約2015年製，估價70萬港 元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5089G- 028白金自動掐絲琺瑯腕表富士山圖樣表盤，約2015年製，估價70萬港 元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號982/147R- 001玫瑰金細木鑲嵌工藝遊隼圖樣懷表，約2016年製，估價117萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號982/147R- 001玫瑰金細木鑲嵌工藝遊隼圖樣懷表，約2016年製，估價117萬港元起。圖／富藝斯提供
富藝斯香港鐘表春拍本週末於台北舉辦預展，採預約制。圖／富藝斯提供
富藝斯香港鐘表春拍本週末於台北舉辦預展，採預約制。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5077P-016鉑金自動掐絲琺瑯腕表，「孔雀蛺蝶」圖樣由當代首席琺瑯大師Anita Porchet簽署繪製，約2009年製，估價55萬港元起。圖／富藝斯提供
百達翡麗型號5077P-016鉑金自動掐絲琺瑯腕表，「孔雀蛺蝶」圖樣由當代首席琺瑯大師Anita Porchet簽署繪製，約2009年製，估價55萬港元起。圖／富藝斯提供
朗格1815 Tourbillon Handwerkskunst型號730.048F限量版玫瑰金陀飛輪腕表，備獨特Tremblage工藝雕刻表盤， 為紀念Ferdinand Adolph Lange誕辰200周年限量發行30枚中的編號25號，約2016年製，估價90萬港元起。圖／富藝斯提供
朗格1815 Tourbillon Handwerkskunst型號730.048F限量版玫瑰金陀飛輪腕表，備獨特Tremblage工藝雕刻表盤， 為紀念Ferdinand Adolph Lange誕辰200周年限量發行30枚中的編號25號，約2016年製，估價90萬港元起。圖／富藝斯提供

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