台中市漆藝協會「3漆3藝複合媒材創作展」16日登場
由台中市漆藝協會主辦的「3漆3藝」複合媒材創作暨人才培育成果展，將於5月16日在鐵山漆坊開展。創作主要以花器為主體，利用三種不同漆藝專長，搭配三種不同領域工藝，各自細分化以深入探究漆藝的新樣貌。
近幾年因疫情擾亂，使得工藝家在創作與相關展演上受到嚴峻的影響，台中市漆藝協會理事長廖勝文深怕這樣低迷的狀態，會影響協會工藝家的創作能量，為提振創作士氣與協會工藝家間的凝聚力，於2021年向文化部申請積極性藝文紓困計畫補助，幸運拿到補助經費。
台中市漆藝協會理事長廖勝文，也是這次計畫的創作工藝家之一。
他表示，這項計畫是透過工藝家之間，以不同的工藝類別進行實驗跨領域的創作，在實行跨域創作時，有賴有豐富文創商品設計經驗的廖柏晴老師指導，並扮演溝通整合橋樑的角色，促使工藝間理解各自精髓，亦呈現跨工藝創作的可能性。
「3漆3藝」創作主要是以花器為主體，利用三種不同漆藝專長，搭配三種不同領域工藝，各自細分化以深入探究漆藝的新樣貌。
在漆藝部分，有夾紵漆器廖勝文老師、木胎漆器劉清林老師、蓬萊塗漆器技術吳樹發老師；其他工藝則是陶藝李明松老師、金工陳遠芳老師與紙藝謝淑慧老師。
「3漆3藝」創作展的作品，以花藝中基本花器的形式「盤」、「筒」、「碗」，且花器本體皆是以漆藝技法呈現，搭配「日(太陽)」 以金工技法、「月」以陶藝技法、「雲朵」以紙藝技法、環繞的「群山」以脫胎漆藝呈現。
值得一提的是，花器可單獨與金工、陶藝、紙 藝、脫胎漆藝呈現，亦可全部融為一體，不管以哪個方式呈現，都有獨特的風格。
創作展將於5月16日上午10點，在鐵山漆坊舉行開幕茶會，創作展中亦有其他對漆藝有興趣的創作者作品協同展出。廖勝文說，展期自5月16日至5月23日止，早上9點至下午5點， 歡迎大家前來漆坊聆賞。
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