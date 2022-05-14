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台啤多款啤酒世界大賞獲肯定 超商集章活動五月為止

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
台啤從五月初已推出與全家便利商店聯名合作的「滿額集章趣」活動，可兌換多樣化的復古風格週邊，總獎品超過一萬份。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
台啤從五月初已推出與全家便利商店聯名合作的「滿額集章趣」活動，可兌換多樣化的復古風格週邊，總獎品超過一萬份。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品飲啤酒，台灣啤酒一向是本地品牌的最大主流。台啤以經典、綠色、新鮮的形象深植公眾印象多年，而近期公佈的「2022世界品質評鑑大賞」，台啤更拿下10金、5銀、2銅的17項肯定，再度見證其經典地位。

台灣啤酒最為膾炙人口的產品要數「金牌台灣啤酒」、「經典台灣啤酒」兩款經典風味。然而時代、消費者喜好、流行總有高低起伏，台啤近十年積極開發新品，像是「特釀研究室‧黑色浪潮」、「特釀研究室‧白色迷霧」、「特釀研究室‧金色年華」便強調更為精緻的風味，而另外針對年輕族群，台啤同樣開發出了例如新品牌的「少年狼啤酒」、「爽啤」、「蜂蜜啤酒」、「小麥啤酒」，同時也積極舉辦各式消費者活動、邀請名人代言，持續擴大市場。

而台啤恰巧也從五月初已經推出與全家便利商店聯名合作的「滿額集章趣」活動，集滿指定點數即可直接兌換台啤復古風格周邊商品，總獎品超過一萬份；每集滿4、8、30或88個章，便可兌換包含「餐食系列玻璃杯」、「空壓式開瓶器」、「18天生啤酒起泡機」或是「經典台啤帆布側背包」；唯活動需先加入全家APP會員，同時台灣啤酒全系列品項皆可列入集章活動，活動已從即日起開始，可洽全台全家便利商店。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

先前曾推出的「經典台啤帆布側背包」，將能在本次的滿額集章活動中免費換取、唯數量有限。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
先前曾推出的「經典台啤帆布側背包」，將能在本次的滿額集章活動中免費換取、唯數量有限。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
近期公佈、由比利時舉辦的「2022世界品質評鑑大賞」，台啤更拿下10金、5銀、2銅的17項肯定，再度見證其經典地位。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
近期公佈、由比利時舉辦的「2022世界品質評鑑大賞」，台啤更拿下10金、5銀、2銅的17項肯定，再度見證其經典地位。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒

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