紐約的風雅與活力 海瑞溫斯頓新款Avenue腕表閃耀奔放

人類的文明中，除了立體的建築最能展現尊嚴與意志，長方形的街道更帶來無窮的活力想望。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出三款全新「第五大道」Avenue Classic Graffiti腕表，透過鑽石與半寶石的彩色活力，嘗試將紐約曼哈頓的活力與五光十色、閃耀捕捉。

南起華盛頓廣場公園，北至第138街的「第五大道」，包含帝國大廈、紐約公共圖書館、洛克菲勒中心與中央公園等紐約知名地標皆座落於此，堪稱紐約最繁華的商業地帶。全新的表款第五大道Avenue Classic Graffiti腕表，21.4乘36.1毫米的白金表殼延續了該系列長方形的修長特色，同時筆直的線條不僅承襲1920、1930年代的裝飾藝術（Art Deco）風格，更將紐約專賣店的圓拱門，「收納」進表殼細節。