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中央估5月20日疫情高峰 婚宴減少8成、有人延3年仍續辦

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
疫情風暴再起，打亂許多新人辦婚宴的計畫。圖／聯合報系資料照
疫情風暴再起，打亂許多新人辦婚宴的計畫。圖／聯合報系資料照

全國Covid-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心推估，確診高峰可能落在5月20至30日之間。不過5月20日適逢周末，諧音「我愛你」，不少新人都挑在當日舉辦婚宴，福容飯店就說，因為疫情再起婚宴的業績下滑8成左右，但新人也願意保留訂金等待疫情過去；晶華酒店表示，對剛要結婚的新人來說會想暫緩，但有從前年延後至今的新人不會停辦，比例占各半。

中央今表示，疫情高峰可能落在5月20至30日之間，最快5月20日，慢一點則是5月底，高峰是否到每天10萬人，要看北中南的疫情與變化。不過高峰期剛好碰上新人舉辦婚宴最愛的日子「520」，恐怕又得暫緩，麗寶集團福容飯店公關江雅玲表示，疫情飆升的期間，婚宴業績掉了7-8成，訂定婚宴的狀況本來就不理想，大家會想要延期。

江雅玲說，新人都希望先保留訂金，因為疫情狀況不明朗，他們又要重新看日子，所以後面場地都是空下來的，不少人希望等打到第四劑再舉辦，也聽說有新人因為長輩壓力先去辦理登記，再視疫情補請婚宴，畢竟請客也要有客人敢出席，也許要等到疫情結束了。其實會鼓勵新人先到飯店來場小型度蜜月，畢竟只有2個人，反正國境還沒開，國內旅遊也不錯。

晶華酒店公關張小姐透露，目前婚宴退訂狀況大約占50%，但是有部分新人是從前年、去年延後到今年，延後到第3年決定還是舉辦婚宴。另外，餐廳業績整體也少了3成，很多商務用餐、應酬都取消，不過還是有很多顧客會選擇在包箱內與家人用餐。至於訂房情形，以台北市來說，但4月以來疫情起來就更差，住房少了5成。

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