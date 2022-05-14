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LV 2023早春女裝秀 游牧風女神聖光「降落」全展開

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
裴斗娜除出席大秀，近日並演出是枝裕和新片《Broker》，話題不斷。圖 / 路易威登提供
裴斗娜除出席大秀，近日並演出是枝裕和新片《Broker》，話題不斷。圖 / 路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton）甫於加州舉辦了2023度假系列（Cruise）的女裝大秀，地點選址於聖地牙哥的索爾克生物研究所（Salk Institute for Biological Studies），LV創意總監Nicolas Ghesquière最後並以56套新裝，帶來揉合科幻與前衛風格的遊牧民族美學。

大秀場地由建築師Louis Kahn在1962年完成，並以「粗獷主義」（Brutalism）聞名。Brutalism一詞來自法文béton brut，也就是清水模之意，建築本身將水泥大膽外露，強悍、開放性的結構體，也似當下人們渴望開闊的心緒，而大秀則在傍晚時刻展開，當夕陽灑落，宛如自神話中下凡的模特兒依序豋場，像引人們走向全新、全息的高我時代。

不止蕾雅·瑟杜（Léa Seydoux）、安娜德哈瑪斯（Ana De Armas） 、米蘭達可兒（Miranda Kerr）、克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）等西方女星或名模皆出席看秀，包含陳靜（Gemma Chan）、裴斗娜（Doona Bae） 與木村光希（Koki）都成為秀場嘉賓，堪稱東西方的全明星陣容。

曾在2022秋冬大秀壓軸的Lousita Cash，在2023 Cruise大秀上擔任開場，頗有承先啟後的時間串連概念。而綜觀全場，不對稱、斜肩式的結構並結合宛如鱗片般的塊狀拼接裝飾，時而圍繞身體的披肩，一度讓人聯想到科幻電影《沙丘》中的遊牧民族弗瑞曼人，但兼容了前衛與街頭活力。

根據外媒報導，Nicolas Ghesquière在本季中將LV女性視為「女神」，這或解釋本季服裝中大量的金屬光澤，無論其來自亮面絲綢、銀色腰帶、具全息效果的金色皮褲、刺繡拼接的長靴，皆讓人聯想到像是希臘或羅馬神話中神祇的聖光、氣場全開。然而女神們並非高高在上，更透過太陽眼鏡、滑板、方形包款或具鎖鏈裝飾的黑色厚底高筒靴等各種配件，成功「降落」，各具殊異姿態。

全場最大亮點或將是第50套的Lauren Wasser。2012年因中毒休克症候群（Toxic Shock Syndrome）而截肢的她，長年呼籲人們重視該病症與女性衛生棉條的危險性，2019年截斷第二隻右腳後的她仍活躍於伸展台上，自信氣勢、分毫不讓。大秀中她全身穿戴上銀色視覺的長大衣與七分褲，而外顯的黃金義肢與銀色厚底運動鞋，更讓全身造型合為一。原來女神不在雲端，或正在你我眼前、直直走來。

亞麻、拼接、纏繞、不對稱的材質與手法，讓人聯想到科幻電影《沙丘》中的遊牧民族弗瑞曼人，但兼容了前衛與街頭活力。圖 / 路易威登提供
亞麻、拼接、纏繞、不對稱的材質與手法，讓人聯想到科幻電影《沙丘》中的遊牧民族弗瑞曼人，但兼容了前衛與街頭活力。圖 / 路易威登提供
工藤靜香與木村拓哉之女的木村光希（Kōki）也出席了本次大秀。圖 / 路易威登提供
工藤靜香與木村拓哉之女的木村光希（Kōki）也出席了本次大秀。圖 / 路易威登提供
夕陽時分，當光芒緩緩降下，2023 LV早春大秀也隨之展開。圖 / 路易威登提供
夕陽時分，當光芒緩緩降下，2023 LV早春大秀也隨之展開。圖 / 路易威登提供
Nicolas Ghesquière在本季中將LV女性視為「女神」，這或解釋本季服裝中大量的金屬光澤，也讓人聯想到像是希臘或羅馬神話中神祇的聖光、氣場全開。圖 / 路易威登提供（合成圖）
Nicolas Ghesquière在本季中將LV女性視為「女神」，這或解釋本季服裝中大量的金屬光澤，也讓人聯想到像是希臘或羅馬神話中神祇的聖光、氣場全開。圖 / 路易威登提供（合成圖）
雙腳截肢的Lauren Wasser，宛如自雲端降落的女神，搭配上銀色金屬光澤長大衣，自信與聖光全開。圖 / 路易威登提供
雙腳截肢的Lauren Wasser，宛如自雲端降落的女神，搭配上銀色金屬光澤長大衣，自信與聖光全開。圖 / 路易威登提供
（由左至右）「超殺女」Chloe Grace Moret、Lea Seyvoux與Delphine Arnault，都是本次出席嘉賓。圖 / 路易威登提供
（由左至右）「超殺女」Chloe Grace Moret、Lea Seyvoux與Delphine Arnault，都是本次出席嘉賓。圖 / 路易威登提供
亞麻、拼接、纏繞、不對稱的材質與手法，讓人聯想到科幻電影《沙丘》中的遊牧民族弗瑞曼人，但兼容了前衛與街頭活力。圖 / 路易威登提供（合成圖）
亞麻、拼接、纏繞、不對稱的材質與手法，讓人聯想到科幻電影《沙丘》中的遊牧民族弗瑞曼人，但兼容了前衛與街頭活力。圖 / 路易威登提供（合成圖）
LV創意總監Nicolas Ghesquière以56套新裝，在2023早春大秀中帶來揉合科幻前衛風格的遊牧民族美學。圖 / 路易威登提供
LV創意總監Nicolas Ghesquière以56套新裝，在2023早春大秀中帶來揉合科幻前衛風格的遊牧民族美學。圖 / 路易威登提供
LV 2023早春大秀選址於加州具「粗獷主義」風格的索爾克生物研究所舉辦，以其粗獷、外顯的特色，似帶出當下人們渴望自由、開闊的心緒。圖 / 路易威登提供
LV 2023早春大秀選址於加州具「粗獷主義」風格的索爾克生物研究所舉辦，以其粗獷、外顯的特色，似帶出當下人們渴望自由、開闊的心緒。圖 / 路易威登提供
亞麻、拼接、纏繞、不對稱的材質與手法，讓人聯想到科幻電影《沙丘》中的遊牧民族弗瑞曼人，但兼容了前衛與街頭活力。圖 / 路易威登提供
亞麻、拼接、纏繞、不對稱的材質與手法，讓人聯想到科幻電影《沙丘》中的遊牧民族弗瑞曼人，但兼容了前衛與街頭活力。圖 / 路易威登提供
上半身筆直、方正的線條加上長靴，除散發力量感，也像是競技場上的女戰士。圖 / 路易威登提供
上半身筆直、方正的線條加上長靴，除散發力量感，也像是競技場上的女戰士。圖 / 路易威登提供
Nicolas Ghesquière在本季中將LV女性視為「女神」，這或解釋本季服裝中大量的金屬光澤，並以帶有金屬感的面料呈現。圖 / 路易威登提供
Nicolas Ghesquière在本季中將LV女性視為「女神」，這或解釋本季服裝中大量的金屬光澤，並以帶有金屬感的面料呈現。圖 / 路易威登提供

衛生棉條 建築 LV

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