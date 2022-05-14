LV 2023早春女裝秀 游牧風女神聖光「降落」全展開

路易威登（Louis Vuitton）甫於加州舉辦了2023度假系列（Cruise）的女裝大秀，地點選址於聖地牙哥的索爾克生物研究所（Salk Institute for Biological Studies），LV創意總監Nicolas Ghesquière最後並以56套新裝，帶來揉合科幻與前衛風格的遊牧民族美學。

大秀場地由建築師Louis Kahn在1962年完成，並以「粗獷主義」（Brutalism）聞名。Brutalism一詞來自法文béton brut，也就是清水模之意，建築本身將水泥大膽外露，強悍、開放性的結構體，也似當下人們渴望開闊的心緒，而大秀則在傍晚時刻展開，當夕陽灑落，宛如自神話中下凡的模特兒依序豋場，像引人們走向全新、全息的高我時代。

不止蕾雅·瑟杜（Léa Seydoux）、安娜德哈瑪斯（Ana De Armas） 、米蘭達可兒（Miranda Kerr）、克蘿伊摩蕾茲（Chloe Grace Moretz）等西方女星或名模皆出席看秀，包含陳靜（Gemma Chan）、裴斗娜（Doona Bae） 與木村光希（Koki）都成為秀場嘉賓，堪稱東西方的全明星陣容。

曾在2022秋冬大秀壓軸的Lousita Cash，在2023 Cruise大秀上擔任開場，頗有承先啟後的時間串連概念。而綜觀全場，不對稱、斜肩式的結構並結合宛如鱗片般的塊狀拼接裝飾，時而圍繞身體的披肩，一度讓人聯想到科幻電影《沙丘》中的遊牧民族弗瑞曼人，但兼容了前衛與街頭活力。

根據外媒報導，Nicolas Ghesquière在本季中將LV女性視為「女神」，這或解釋本季服裝中大量的金屬光澤，無論其來自亮面絲綢、銀色腰帶、具全息效果的金色皮褲、刺繡拼接的長靴，皆讓人聯想到像是希臘或羅馬神話中神祇的聖光、氣場全開。然而女神們並非高高在上，更透過太陽眼鏡、滑板、方形包款或具鎖鏈裝飾的黑色厚底高筒靴等各種配件，成功「降落」，各具殊異姿態。