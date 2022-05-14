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彷彿彩蝶面具！EYL＇S艾爾絲獨家推「蝴蝶美妍醫用口罩」
外出不離身的口罩越來越時尚有型，明基佳世達集團明基健康生活獨家代理的EYL’S艾爾絲口罩品牌，為全台第一家獲得4D韓版立體口罩的醫療證號製造廠，最新推出獨家「蝴蝶美妍醫用口罩」，不僅提供緊密防護，蝶羽造型裝飾臉龐更彷彿置身威尼斯面具嘉年華，共推出玫瑰水晶、黑鳳蝶、冰晶蝴蝶、紫色帝王蝶等4款，每盒10入售價159元。
EYL’S艾爾絲「蝴蝶美妍醫用口罩」源自面具是古歐洲人衣飾配件的創意概念，結合人稱「會飛的花朵」 蝴蝶造型，利用蝶羽柔美的曲線，在雙眼下方對稱裁剪，除了完美修飾臉型，也更加凸顯動人雙眸，左右緊緊貼合臉頰線條，勾勒出如同華麗面具般的口罩。共推出4款花色，其中「玫瑰水晶」是浪漫粉色系、「黑鳳蝶」是酷帥百搭的黑色系、「冰晶蝴蝶」是精靈系的粉藍色系、「紫色帝王蝶」則是優雅夢幻的粉紫色系。
明基健康生活首波加碼，EYL’S艾爾絲「蝴蝶美妍醫用口罩」開盒限量領50元購物金（一人僅可使用一次），販售通路包括EYL’S艾爾絲官方網站、明基健康生活官方網站、康是美網購、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、佑全保健藥妝、新高橋藥局、日藥本舖、專品藥局、正光藥局、文青愛、玉佑興業、雜貨女王Anna Star等通路，官方授權販售通路請以官網公告，口罩款式及開賣時間依通路實際到貨為主。
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