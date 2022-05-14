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蝦皮購物「517吃貨節」18大美食品牌獨家聯名品下殺5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物第4屆「517吃貨節」即日起至5月18日開跑，聯手18大美食品牌祭出獨家聯名美食最低5折起優惠。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物第4屆「517吃貨節」即日起至5月18日開跑，聯手18大美食品牌祭出獨家聯名美食最低5折起優惠。圖／蝦皮購物提供

為了讓全台饕客們用最優惠的價格享受來自各地的佳餚，蝦皮購物第4屆「517吃貨節」即日起至5月18日開跑，不僅限時豪撒吃貨1折、7折券，再聯手午茶夫人、海邊走走、聯華食品、快車肉乾等18大美食品牌，祭出獨家聯名美食最低5折起優惠。

蝦皮購物今年與18大知名美食品牌攜手獻上獨家聯名美食最低5折起優惠，包括與歐可茶葉聯名推出的「真奶茶暢飲驚喜禮包」共6種口味，活動價200元有找；「星球工坊吃貨節聯名經典系列+抹茶拿鐵特殊組合」優惠價199元。

5月17日當天凌晨0點、中午12點、晚上8點等3個時段限時推出5元、1元、7元銅板美食，韓國BOTO 紅石榴美妍飲限時特價7元，MISTER POTATO烘焙馬鈴薯風味餅限時5元，Pocky百奇杏仁粒粒巧克力棒限時1元。

為了滿足不同屬性吃貨的需求，蝦皮購物5月16日前活動暖身期間祭出4大主題日，5月14日「聯名品日」攜手18大品牌推出獨家聯名優惠5折起，厝味 X 蝦皮聯名厝味乾拌麵限時特價296元；5月15日「生鮮熟食日」紅龍牛肉湯嘗鮮價60元有找；5月16日「飲料沖泡日」Twinings唐寧茶限時特價215元。

5月17日前於蝦皮購物購買任何種類食品且不限金額之成功訂單，即可享有抽獎資格，每筆訂單皆可獲得抽獎機會一次，獎品包含517蝦幣及美食大禮包。

蝦皮購物「517吃貨節」18大品牌獨家聯名商品最低5折起，整點再撒1折券。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「517吃貨節」18大品牌獨家聯名商品最低5折起，整點再撒1折券。圖／蝦皮購物提供

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