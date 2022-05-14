激盪愛樂火花 愛彼 《Syncing Sounds》三部曲新上線

愛彼（Audemars Piguet）盛大慶祝與音樂家兼製作人Mark Ronson的（七座葛萊美獎得主）合作，推出鼓勵音樂創作、培植優秀人才的長期合作計畫。在分為三個篇章的《Syncing Sounds》影片中，Mark Ronson與曾獲六次葛萊美獎提名的節奏藍調歌手新星Lucky Daye一起創作，也展現了愛彼對音樂創作與提拔新銳創作的心力。

兩位優秀的音樂人並非首次合作，他們過往曾經一同錄製了一首配樂，但這確實是Mark Ronson與Lucky Daye一起從無到有的合寫新曲。Mark Ronson為此表示，「音樂創作的目標在於，不管工作室裡有多少人，必須讓自己和他人都感到驚艷。這是最能燃起我創作熱情的一點。」而Lucky Daye則回應，「...更棒的是，我們一同在錄音室工作時，他不會一直提醒我他是一個傳奇人物，我也不需要提醒自己注意。我可以真正地即興創作，我們拋卻得失心，放手發揮，每次工作都靈感泉湧，毫不費力。」