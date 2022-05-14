影／國際博物館日 來看乾隆最潮旅行箱

乾隆皇帝號稱十全老人，其實超愛旅遊又很潮，每次出門就帶著他的專屬旅行箱；不僅如此，他的收藏品珍玩琳瑯滿目，包括中國版的龍貓、限制級的露點西洋掛鏡、考數學必備的對數表…。這些都在台北故宮的多寶格特展中一一呈現。

乾隆皇帝的百寶箱可厲害了，不但收藏了許多精品，而且將收藏這門功夫發揮到極致，每一個百寶箱都有特殊的設計和承裝方式，匣中有匣，屜中有屜；而且每件精品都有特定的位置、放置的角度，精細的巧思搭配完美工藝讓收藏也變成了一門藝術。

疫情肆虐，所以今年518國際博物館日主題定調為博物館的力量，故宮以傾聽凝聚力量，舉辦「聽見你的聲音」工作坊，特別以素人的聲音、觀點，以當代的角度重新詮釋多寶格的古玩，可能都是乾隆皇帝想像不到的。

故宮網頁：多寶格的收、納、藏(https://theme.npm.edu.tw/exh111/CurioBoxes/)