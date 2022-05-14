快訊

直播／確診續飆升、蘇揆視察防疫會議 指揮中心下午2時記者會

縮限30年房貸打擊首購族？央行：指現管制的受限房貸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國際博物館日 來看乾隆最潮旅行箱

聯合報 / 記者陳世忠 黃靖雯／即時報導
「多寶格的收、納、藏」展出的桌型木匣。圖／國立故宮博物院提供
「多寶格的收、納、藏」展出的桌型木匣。圖／國立故宮博物院提供

乾隆皇帝號稱十全老人，其實超愛旅遊又很潮，每次出門就帶著他的專屬旅行箱；不僅如此，他的收藏品珍玩琳瑯滿目，包括中國版的龍貓、限制級的露點西洋掛鏡、考數學必備的對數表…。這些都在台北故宮的多寶格特展中一一呈現。

乾隆皇帝的百寶箱可厲害了，不但收藏了許多精品，而且將收藏這門功夫發揮到極致，每一個百寶箱都有特殊的設計和承裝方式，匣中有匣，屜中有屜；而且每件精品都有特定的位置、放置的角度，精細的巧思搭配完美工藝讓收藏也變成了一門藝術。

疫情肆虐，所以今年518國際博物館日主題定調為博物館的力量，故宮以傾聽凝聚力量，舉辦「聽見你的聲音」工作坊，特別以素人的聲音、觀點，以當代的角度重新詮釋多寶格的古玩，可能都是乾隆皇帝想像不到的。

故宮網頁：多寶格的收、納、藏(https://theme.npm.edu.tw/exh111/CurioBoxes/)

台北故宮 乾隆皇帝 博物館

延伸閱讀

518博物館日 新北3館園活動齊發

518國際博物館日 淡古推桑椹膠彩畫DIY還可抽限量禮

陜西博物館「千年遺跡」變告白牆 開館兩周傷痕累累

三星堆博物館 MR重構古蜀元宇宙

相關新聞

台南高檔餐廳再賣「防疫便當」 業者曝苦狀：比三級更慘

受到疫情影響，台南知名餐廳再度賣起防疫便當，新化街役場古蹟餐廳本周開賣黑松露咖哩佐煎香豬排訂價199元，及黑松露咖哩佐特...

蝦皮購物「517吃貨節」18大美食品牌獨家聯名品下殺5折起

為了讓全台饕客們用最優惠的價格享受來自各地的佳餚，蝦皮購物第4屆「517吃貨節」即日起至5月18日開跑，不僅限時豪撒吃貨...

影／國際博物館日 來看乾隆最潮旅行箱

乾隆皇帝號稱十全老人，其實超愛旅遊又很潮，每次出門就帶著他的專屬旅行箱；不僅如此，他的收藏品珍玩琳瑯滿目，包括中國版的龍...

激盪愛樂火花 愛彼 《Syncing Sounds》三部曲新上線

愛彼（Audemars Piguet）盛大慶祝與音樂家兼製作人Mark Ronson的（七座葛萊美獎得主）合作，推出鼓勵...

PChome 24h購物、momo購物網推「防潮神器、精選雨具」折扣下殺

今年首波梅雨季報到，帶動居家晾曬、防潮除濕需求漸增，PChome 24h購物防雨相關用品短時間內竄上熱搜，尤其除濕家電飆...

新光三越向醫護致敬 到站前店憑證免費換貝果界LV

為體恤與致敬疫情時代下的醫護人員，新光三越台北站前店響應國際醫護節，即日起至5/29(日)，醫護人員本人至B2贈品處出示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。