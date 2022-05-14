台南高檔餐廳再賣「防疫便當」 業者曝苦狀：比三級更慘

受到疫情影響，台南知名餐廳再度賣起防疫便當，新化街役場古蹟餐廳本周開賣黑松露咖哩佐煎香豬排訂價199元，及黑松露咖哩佐特級雪花牛229元，業者郭秋伶說，從母親節訂桌被退光後影響越來越嚴重，政府沒有宣布三級警戒，但民眾自主防疫減少外食，加上之前政府低利貸款也要開始還款，沒有升級政府就沒有補助，對餐廳業者衝擊比上一波更慘。

郭秋伶說，五月母親節開始接著六月畢業季，原本有很多謝師宴或餐敘，對餐飲業者是等同過年的旺季，但因為疫情漸進入高峰，幾乎都沒有訂桌，原本預期母親節會客滿，提前在3、4月就進貨，冰箱都是滿滿的食材，結果接近母親節訂桌全部退光光，而且原物料都漲價，又沒有賣出去，累積的成本壓力更大。