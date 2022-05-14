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台南高檔餐廳再賣「防疫便當」 業者曝苦狀：比三級更慘

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化街役場古蹟餐廳推出黑松露咖哩佐豬排及雪花牛便當，盼在防疫便當中突起撐過這波疫情。圖／取自臉書粉專
台南新化街役場古蹟餐廳推出黑松露咖哩佐豬排及雪花牛便當，盼在防疫便當中突起撐過這波疫情。圖／取自臉書粉專

受到疫情影響，台南知名餐廳再度賣起防疫便當，新化街役場古蹟餐廳本周開賣黑松露咖哩佐煎香豬排訂價199元，及黑松露咖哩佐特級雪花牛229元，業者郭秋伶說，從母親節訂桌被退光後影響越來越嚴重，政府沒有宣布三級警戒，但民眾自主防疫減少外食，加上之前政府低利貸款也要開始還款，沒有升級政府就沒有補助，對餐廳業者衝擊比上一波更慘。

郭秋伶說，五月母親節開始接著六月畢業季，原本有很多謝師宴或餐敘，對餐飲業者是等同過年的旺季，但因為疫情漸進入高峰，幾乎都沒有訂桌，原本預期母親節會客滿，提前在3、4月就進貨，冰箱都是滿滿的食材，結果接近母親節訂桌全部退光光，而且原物料都漲價，又沒有賣出去，累積的成本壓力更大。

郭秋伶表示，開賣便當雖然沒有利潤，但可以將母親節的食材消化，多少有收入，因餐廳業者為了生存也會開賣便當，不只要和餐廳便當競爭，還要和一般便當店競爭，不惜成本開發兩組黑黑松露咖哩豬排和雪花牛便當，是將原本出排餐的豬排和牛排用來做便當，希能撐到6月底，疫情可以緩解，否則餐飲業會有一波更嚴重倒閉潮。

台南新化街役場古蹟餐廳推出黑松露咖哩佐豬排及雪花牛便當，盼在防疫便當中突起撐過這波疫情。圖／取自臉書粉專
台南新化街役場古蹟餐廳推出黑松露咖哩佐豬排及雪花牛便當，盼在防疫便當中突起撐過這波疫情。圖／取自臉書粉專

便當 疫情

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