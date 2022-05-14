聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南高檔餐廳再賣「防疫便當」 業者曝苦狀：比三級更慘
受到疫情影響，台南知名餐廳再度賣起防疫便當，新化街役場古蹟餐廳本周開賣黑松露咖哩佐煎香豬排訂價199元，及黑松露咖哩佐特級雪花牛229元，業者郭秋伶說，從母親節訂桌被退光後影響越來越嚴重，政府沒有宣布三級警戒，但民眾自主防疫減少外食，加上之前政府低利貸款也要開始還款，沒有升級政府就沒有補助，對餐廳業者衝擊比上一波更慘。
郭秋伶說，五月母親節開始接著六月畢業季，原本有很多謝師宴或餐敘，對餐飲業者是等同過年的旺季，但因為疫情漸進入高峰，幾乎都沒有訂桌，原本預期母親節會客滿，提前在3、4月就進貨，冰箱都是滿滿的食材，結果接近母親節訂桌全部退光光，而且原物料都漲價，又沒有賣出去，累積的成本壓力更大。
郭秋伶表示，開賣便當雖然沒有利潤，但可以將母親節的食材消化，多少有收入，因餐廳業者為了生存也會開賣便當，不只要和餐廳便當競爭，還要和一般便當店競爭，不惜成本開發兩組黑黑松露咖哩豬排和雪花牛便當，是將原本出排餐的豬排和牛排用來做便當，希能撐到6月底，疫情可以緩解，否則餐飲業會有一波更嚴重倒閉潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言