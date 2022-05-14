PChome 24h購物、momo購物網推「防潮神器、精選雨具」折扣下殺

今年首波梅雨季報到，帶動居家晾曬、防潮除濕需求漸增，PChome 24h購物防雨相關用品短時間內竄上熱搜，尤其除濕家電飆進前10大熱搜關鍵字排行榜，除濕機近日熱搜成長已翻近1.5倍，熱銷品牌包括三菱、3M、日立與國際牌搜尋量倍增，其他如雨傘、防潮箱、曬衣架、電子防潮等關鍵字紛紛入榜。momo購物網「雨具」、「除濕機」、「居家防潮用品」買氣飆升，雨具、除濕去霉商品近日銷售較去年同期成長高達8成。

PChome 24h購物即日起推出「梅雨季！防潮救星」活動，夏普除濕機指定品最高送10% P幣回饋、富及第除濕機下殺6折起，還有「雨天好行」汽機車百貨最高回饋11%。

根據PChome 24h購物觀察，此波梅雨鋒面帶動近10日防雨用具銷量年暴增近2倍，其中自動傘、自動反向傘、兩件式雨衣最熱賣。因梅雨季下雨時間長，除濕機也為居家必備電器，又以兼具清淨抑菌的多功能除濕機最受青睞，人氣商品推薦3M雙效空氣清淨除濕機FD-A90W，5月20日前限時特價9,900元；SAMPO聲寶無線除濕器體積小巧、無須插電，衣櫃、書櫃、防潮箱都適用，5月17日前平均一件650元有找；雨天外出超實用的DOHO日本奈米防水噴霧2入組5月31日前平均一罐只要195元；另有募資平台爆品KUAIZI雙玻纖傘骨自動傘多色任選限時特價650元、絢彩極致輕量220g晴雨兩用抗UV自動折傘限時特價329元。

除了防梅雨季大雨，近期全民仍首重防疫需求，PChome 24h購物「居家防護不煩惱」專區貼心推出9款食品組合包，集結國產及進口食品的多樣化組合，價格約介於699元～999元，民眾可依需求一次購足零食、罐頭、米、麵、乾糧等食品物資，一鍵下單即可免出門宅配送到家。

因應雨季採買需求，momo購物網5月16日至5月31日推出「雨具品類周」，多款雨傘買一送一、雨衣下殺5折起，消費滿499元即可登記抽品牌時尚環保雨衣、滿999元登記再送200 momo幣；選購指定一級能效除濕家電，搭配節能家電補助最高再省1,200元。

momo購物網指出，因應天氣變化，雨具用品自上周起買氣湧現，對於時常外出的通勤族來說，雨具要兼顧價格、外觀、功能性及實用性，其中標榜2～3人適用、120公分的大傘面雨傘最受歡迎，推薦RainCity開車必備安全反光條自動反向傘2入組活動價599元；防水設計完善、透氣度高的雨衣也是選購指標，如JOJOGO升級版雙側開速乾風雨衣，內層透氣親膚，外層一甩即乾，適合追求穿脫快速的機車族，活動價699元。