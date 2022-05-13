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大誇「人們都好友善！」 最帥星二代內田雅樂超愛台灣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
有日本「最帥星二代」之稱的內田雅樂（UTA）近日來台發展，今日出席FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」上市記者會。圖／FENDI提供
有日本「最帥星二代」之稱的內田雅樂（UTA）近日來台發展，今日出席FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」上市記者會。圖／FENDI提供

有日本「最帥星二代」之稱的內田雅樂（UTA）近日來台發展，今日出席FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」上市記者會，獻出在台首場時尚活動。189公分的身高加上絕佳的身形比例，還說了一口流利英文，一現身馬上圈粉無數，勢必將成為新一代的時尚偶像。

之前曾在巴黎時裝周發展，內田雅樂說他在來台灣之前只聽說過關於天氣、食物方面的消息：「我來了之後感受到那股溫暖，每個人都好友善，我走到哪都可以交到朋友，如果可以的話，台灣是我會想長住的地方，我很享受在這裡的時光。這裡的人真的太好了，食物又好吃，我到哪都可以打棒球，反正就是很讚就對了！沒有什麼不習慣的！」

談到「FENDACE」系列，他大讚兩大品牌的合作很酷，對自己身上的粉紅色襯衫愛不釋手：「我很愛絲綢面料，很夏天，而且就算冬天穿也是很搭的。我也很喜歡穿粉紅色，把粉紅和兩品牌金色元素混搭在一起，我覺得很好看。」他透露自己在接觸時尚產業之前，都偏好穿運動風類型的服飾：「因為都在打棒球，我都穿Tshirt、帽T等等，不過當我進這行之後，學會很多新的時尚觀點、嘗試很多新的東西，我會在身上找到一個我想要表現的重點，然後玩混搭，比如穿搭出很簡單乾淨的街頭風之類。」

身為傑尼斯偶像本木雅弘的兒子，既然獲封「最帥星二代」，內田雅樂覺得自己哪部分最有魅力呢？他害羞表示：「我擁有一顆開放的心、很友善，從不隨意評論別人，認識朋友並不會在乎他們的背景、從哪來的。比如我在台灣，就算我不會講中文，還是可以交到朋友，這應該是一種魅力吧！」他說自己和爸爸的風格完全不同，更自認是全家最帥的一個。

在台灣這段時間他也特別學了一點中文，甚至還能用台語簡單打招呼。而在這麼多台灣美食中，他最愛的是什麼料理？「我愛吃大腸麵線和麻辣鍋！」還特別用中文回答，搭配上這兩個選擇，真的是超道地。

接下來他還會再在台灣待一陣子，嘗試各種拍攝工作。目前雖然還沒有太多作品讓台灣的觀眾更認識他，但他說「大家可以叫我UTA！我很開心在這裡嘗試很多新的工作機會，很期待繼續創造許多美好的回憶！」

有日本「最帥星二代」之稱的內田雅樂（UTA）近日來台發展，今日出席FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」上市記者會。圖／FENDI提供
有日本「最帥星二代」之稱的內田雅樂（UTA）近日來台發展，今日出席FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」上市記者會。圖／FENDI提供
有日本「最帥星二代」之稱的內田雅樂（UTA）近日來台發展，今日出席FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」上市記者會。圖／FENDI提供
有日本「最帥星二代」之稱的內田雅樂（UTA）近日來台發展，今日出席FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」上市記者會。圖／FENDI提供

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