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侯佩岑露香肩出席FENDACE上市活動 艾怡良中空裝辣到爆

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」正式上市，特別在台中舉行上市記者會，邀請侯佩岑、王柏傑和艾怡良擔任嘉賓
FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」正式上市，特別在台中舉行上市記者會，邀請侯佩岑、王柏傑和艾怡良擔任嘉賓

FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」正式上市，於全球多處推出主題期間限定店。台灣方面，分別在台北101與台中新光三越開設FENDACE快閃主題店，特別在台中舉行上市記者會，邀請侯佩岑、王柏傑和艾怡良擔任嘉賓，日本星二代內田雅樂也獻出在台灣的首次的時尚活動處女秀，帥氣現身。

好一陣子沒有出席時尚活動的侯佩岑，以一身露肩不對稱洋裝亮相，小秀性感，她大讚FENDACE系列的設計非常經典，也推薦包包是一定要買的單品。不過問到有沒有看到適合老公的設計？她說：「他是偏樸素的人，一點點花樣就會嚇一跳，但是這系列也有全黑的設計，說不定可以幫他挑看看。」

平常在活動上較少穿短褲和印花類單品的王柏傑，難得露出小腿同時也嘗試滿身圖騰的造型，他表示：「穿短褲覺得有點赤裸的感覺，但我很喜歡因為工作可以穿平常不太會穿的衣服。」而艾怡良則是以胸前開洞的貼身洋裝火辣現身。

這次FENDACE系列所推出的所有服飾、配件是由雙方設計師換位設計、重新詮釋對方的品牌經典元素，所以不以「聯名」定義，而是分別歸類為VERSACE BY FENDI系列和FENDI BY VERSACE款式，並各自在兩品牌的官網和零售精品店販售。可以見到許多兩品牌標誌性的元素和單品，像是VERSACE的梅杜莎logo，外圍的希臘回紋圖案都改成FF logo，Peekaboo和Baguette等FENDI人氣包款、擁有F形鞋跟的First鞋款，同樣都充滿VERSACE風格，布滿了繁複的印花，另外也有兩品牌共用的金色方形圖騰所點綴的各式單品。

FENDI FENDACE膠囊系列First Medium包，22萬元。圖／FENDI提供
FENDI FENDACE膠囊系列First Medium包，22萬元。圖／FENDI提供
王柏傑難得穿短褲出席活動。圖／FENDI提供
王柏傑難得穿短褲出席活動。圖／FENDI提供
FENDI FENDACE膠囊系列Match休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI FENDACE膠囊系列Match休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI FENDACE膠囊系列Sunshine Shopper Medium，95,000元。圖／FENDI提供
FENDI FENDACE膠囊系列Sunshine Shopper Medium，95,000元。圖／FENDI提供
FENDACE台中期間主題限定店。圖／FENDI提供
FENDACE台中期間主題限定店。圖／FENDI提供
侯佩岑穿著FENDACE系列印花半露肩洋裝。圖／FENDI提供
侯佩岑穿著FENDACE系列印花半露肩洋裝。圖／FENDI提供
艾怡良以胸前開洞的貼身洋裝火辣現身。圖／FENDI提供
艾怡良以胸前開洞的貼身洋裝火辣現身。圖／FENDI提供

品牌 FENDI

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