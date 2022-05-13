侯佩岑露香肩出席FENDACE上市活動 艾怡良中空裝辣到爆

FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」正式上市，於全球多處推出主題期間限定店。台灣方面，分別在台北101與台中新光三越開設FENDACE快閃主題店，特別在台中舉行上市記者會，邀請侯佩岑、王柏傑和艾怡良擔任嘉賓，日本星二代內田雅樂也獻出在台灣的首次的時尚活動處女秀，帥氣現身。

好一陣子沒有出席時尚活動的侯佩岑，以一身露肩不對稱洋裝亮相，小秀性感，她大讚FENDACE系列的設計非常經典，也推薦包包是一定要買的單品。不過問到有沒有看到適合老公的設計？她說：「他是偏樸素的人，一點點花樣就會嚇一跳，但是這系列也有全黑的設計，說不定可以幫他挑看看。」

平常在活動上較少穿短褲和印花類單品的王柏傑，難得露出小腿同時也嘗試滿身圖騰的造型，他表示：「穿短褲覺得有點赤裸的感覺，但我很喜歡因為工作可以穿平常不太會穿的衣服。」而艾怡良則是以胸前開洞的貼身洋裝火辣現身。