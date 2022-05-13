「綠」時計太療癒！柏萊士、積家 動感大秀生命力

綠色總讓人聯想到森林、原始、植物與生命力，同時綠色也是高級鐘表近年的熱門色，例如積家（Jaeger-LeCoultre）與柏萊士（Bell & Ross）近期先後推出了綠色視覺的運動風格表款，帶來一段關於手上的動感與療癒能量。

積家的Polaris Date日期顯示腕表深綠色款，從面盤、表帶全面散發了宛如湖水綠般的靜謐沉穩。該系列是從1986年問世的Memovox Polaris得到靈感，新作則使用了42毫米的精鋼表殼並搭配899AB型自動上鏈機械機芯，具備時間與日期顯示功能，同時透過兩點鐘方向的表冠還可設定內表圈的三角箭頭，進而讓配戴者進行時間量測，或必須回返水面的安全世間，訂價28萬7,000元，並為專賣店限定款式。