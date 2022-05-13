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「綠」時計太療癒！柏萊士、積家 動感大秀生命力

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
BR 05 Skeleton Green是該表款在黑、灰、藍色後的第四個版本，足證兼容方圓與鏤空的設計受到市場熱烈喜愛。圖 / 柏萊士提供（合成圖）
BR 05 Skeleton Green是該表款在黑、灰、藍色後的第四個版本，足證兼容方圓與鏤空的設計受到市場熱烈喜愛。圖 / 柏萊士提供（合成圖）

綠色總讓人聯想到森林、原始、植物與生命力，同時綠色也是高級鐘表近年的熱門色，例如積家（Jaeger-LeCoultre）與柏萊士（Bell & Ross）近期先後推出了綠色視覺的運動風格表款，帶來一段關於手上的動感與療癒能量。

積家的Polaris Date日期顯示腕表深綠色款，從面盤、表帶全面散發了宛如湖水綠般的靜謐沉穩。該系列是從1986年問世的Memovox Polaris得到靈感，新作則使用了42毫米的精鋼表殼並搭配899AB型自動上鏈機械機芯，具備時間與日期顯示功能，同時透過兩點鐘方向的表冠還可設定內表圈的三角箭頭，進而讓配戴者進行時間量測，或必須回返水面的安全世間，訂價28萬7,000元，並為專賣店限定款式。

柏萊士（Bell & Ross）的BR 05 Skeleton Green則是該系列在黑、灰、藍色後的第四個版本，足證設計受到市場的熱愛。半透明的綠色藍寶石水晶玻璃下，將讓人一探BR-CAL-322自動上鍊機芯的佈局，同時一體成形的結構並具備快拆設計，可讓人在精鋼鍊帶、綠色橡膠表帶中自由切換。表款全球限量500只，限量編號並可在機芯背面得見，橡膠表帶款訂價19萬9,000元、金屬鍊帶款則為21萬8,000元。

透過正反面的綠色藍寶石水晶玻璃，可一窺手表機芯的零件佈局。圖 / 柏萊士提供
透過正反面的綠色藍寶石水晶玻璃，可一窺手表機芯的零件佈局。圖 / 柏萊士提供
BR 05 Skeleton Green是該表款在黑、灰、藍色後的第四個版本，足證兼容方圓與鏤空的設計受到市場熱烈喜愛。圖 / 柏萊士提供
BR 05 Skeleton Green是該表款在黑、灰、藍色後的第四個版本，足證兼容方圓與鏤空的設計受到市場熱烈喜愛。圖 / 柏萊士提供
由218個零件組成的899自動上鍊機芯，是由積家自行研發、生產與調校的自製機芯。圖 / Jaeger-LeCoultre提供
由218個零件組成的899自動上鍊機芯，是由積家自行研發、生產與調校的自製機芯。圖 / Jaeger-LeCoultre提供
積家的Polaris Date日期顯示腕表深綠色款，是從1986年問世的Memovox Polaris得到靈感再出發，新作則從面盤與表帶，散發了宛如湖水綠般的靜謐沉穩。圖 / Jaeger-LeCoultre提供
積家的Polaris Date日期顯示腕表深綠色款，是從1986年問世的Memovox Polaris得到靈感再出發，新作則從面盤與表帶，散發了宛如湖水綠般的靜謐沉穩。圖 / Jaeger-LeCoultre提供
柏萊士（Bell & Ross）的BR 05 Skeleton Green腕表，全球限量500只，19萬9,000元。圖 / 柏萊士提供
柏萊士（Bell & Ross）的BR 05 Skeleton Green腕表，全球限量500只，19萬9,000元。圖 / 柏萊士提供

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