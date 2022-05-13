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7-ELEVEN、康是美明開賣唾液快篩 每劑175元

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導

7-ELEVEN、康是美引進「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，5月14日上午9點於特定門市開賣。

7-ELEVEN於雙北領有藥商執照許可指定70間門市，自5月14日上午9點起開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每店限量開賣100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。康是美則在雙北指定30間門市販售「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」， 每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。(以上試劑數量有限，售完為止。)

低接觸支付購買快篩試劑安心又便利！7-ELEVEN與康是美皆可使用OPEN錢包、icash Pay、icash2.0三大支付工具結帳，OPEN POINT會員可直接使用OPENPOINT點數購買快篩試劑，1點折抵1元，輕鬆將最新福吉美唾液型快篩帶回家。

康是美 7-Eleven 唾液快篩

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