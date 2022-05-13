BT21粉絲瘋狂了！與NARUKO茶樹系列聯名 小贈品有夠燒

擁有廣大粉絲的BT21，這回與美容教主牛爾創立的NARUKO茶樹系列推出聯名款，將系列中最熱賣的粉刺寶、美白寶、痘痘油等，換上新包裝，最讓人想搶的是滿額好禮，包括有隨便擦都亮晶巾、吸哈哈零油紙與哩哩叩叩好好袋，在不同通路有不同獲得方式，就要讓粉絲全都買，全都搜集。

NARUKO以茶樹抗痘系列，深受少男少女的喜愛，與BT21旗下宇宙明星共同合作，產品也換上聯名新包裝。其中添加3%高濃度的傳明酸的NARUKO茶樹痘印美白寶，一次設計7款BT21角色瓶身；茶樹神奇溫柔卸妝巾也推出BT21限量版，適合油痘肌卸妝使用；屈臣氏則有獨家鐵盒包裝，一次購入茶樹抗痘粉刺寶、茶樹痘印美白寶、茶樹神奇痘痘油，放在有著BT21角色包圍的可愛收納鐵盒內，根本就是燒荷包。