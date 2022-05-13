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BT21粉絲瘋狂了！與NARUKO茶樹系列聯名 小贈品有夠燒

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
NARUKO與BT21聯名滿額贈吸吸哈哈零油紙。圖／NARUKO提供
NARUKO與BT21聯名滿額贈吸吸哈哈零油紙。圖／NARUKO提供

擁有廣大粉絲的BT21，這回與美容教主牛爾創立的NARUKO茶樹系列推出聯名款，將系列中最熱賣的粉刺寶、美白寶、痘痘油等，換上新包裝，最讓人想搶的是滿額好禮，包括有隨便擦都亮晶巾、吸哈哈零油紙與哩哩叩叩好好袋，在不同通路有不同獲得方式，就要讓粉絲全都買，全都搜集。

NARUKO以茶樹抗痘系列，深受少男少女的喜愛，與BT21旗下宇宙明星共同合作，產品也換上聯名新包裝。其中添加3%高濃度的傳明酸的NARUKO茶樹痘印美白寶，一次設計7款BT21角色瓶身；茶樹神奇溫柔卸妝巾也推出BT21限量版，適合油痘肌卸妝使用；屈臣氏則有獨家鐵盒包裝，一次購入茶樹抗痘粉刺寶、茶樹痘印美白寶、茶樹神奇痘痘油，放在有著BT21角色包圍的可愛收納鐵盒內，根本就是燒荷包。

滿額禮共有3款，隨便擦都亮晶巾有著BT21的7位角色加持，隨機出現，在品牌網購買茶樹痘印美白寶全隊組就送1條，或是消費滿1,550元（含任一BT21授權商品）也送一條；吸哈哈零油紙是散發茶樹精油芬芳的吸油面紙，在官方網站消費滿588元（含任一BT21授權商品）就送一包；哩哩叩叩好好袋限定屈臣氏，購買NARUKO商品滿488元（含任一BT21授權商品）就送出。

NARUKO與BT21聯名滿額贈隨便擦都亮晶巾。圖／NARUKO提供
NARUKO與BT21聯名滿額贈隨便擦都亮晶巾。圖／NARUKO提供
NARUKO與BT21聯名滿額贈哩哩叩叩好好袋。圖／NARUKO提供
NARUKO與BT21聯名滿額贈哩哩叩叩好好袋。圖／NARUKO提供
NARUKO與BT21聯名。圖／NARUKO提供
NARUKO與BT21聯名。圖／NARUKO提供
NARUKO與BT21聯名茶樹痘印美白寶。圖／NARUKO提供
NARUKO與BT21聯名茶樹痘印美白寶。圖／NARUKO提供

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