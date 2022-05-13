雀巢官方旗艦店、星巴克家享咖啡官方商城進駐蝦皮商城

邁入夏季的5月天，消暑飲品的需求大幅增加，蝦皮購物宣布聯手雀巢Nestlé集團打造兩大商城旗艦店「雀巢官方旗艦店」與「星巴克家享咖啡官方商城」，為歡慶雀巢集團進駐，蝦皮購物即日起至5月18日祭出開幕慶優惠活動，不只眾多經典飲品享限時限量優惠，至雀巢與星巴克家享咖啡任一商城旗艦館下單，還有機會獲得雀巢咖啡機Infinissima Touch顏值機，共將抽出5台。

百年瑞士集團「雀巢Nestlé」正式進駐蝦皮商城，即日起至5月18日開幕慶期間推出「限量店家滿額折價券」、「消費滿額再享宅配免運」、「指定時段再搶商城5折券」等多重優惠，5月18日下單再送雀巢金牌冰萃濾袋咖啡，數量有限、送完為止。

開幕慶期間「雀巢官方旗艦店」祭出熱銷商品與新品優惠，金牌微研磨咖啡罐裝限時特價259元；Dolce Gusto冷萃咖啡膠囊限時特價255元；金牌濾掛咖啡提供4種口味，限時優惠價119元；經典美祿限時最低7折；全新少負擔的巧克力飲品減糖配方限時優惠價89元；三合一雙倍牛奶袋裝台灣獨家配方限時特價149元。此外，限定日期還有熱銷商品銅板價限時搶購，有機會將優惠價49元雀巢金牌微研磨咖啡、49元的雀巢可可脆片隨手包2入、99元雀巢美式鑑賞咖啡隨手包、99元美祿雙倍牛奶2入帶回家。

「星巴克家享咖啡官方商城」開幕慶期間同樣祭出限時優惠及多重好康，下單滿額再送星巴克限量筆記本，整點加碼瘋搶限量商城5折券。開幕期間釋出蝦皮購物獨家優惠，包括特選焦糖瑪奇朵咖啡、特選卡布奇諾咖啡限時優惠價125元；另有星巴克特選咖啡豆限時優惠價240元。