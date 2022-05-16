快訊

整理包／衝刺倒數！111國中教育會考大補帖 各科重點、防疫規定一次看

北韓報告121萬人「發熱」病例 累計50死

槍口下的老父親：俄軍殘殺烏克蘭的暴行錄影

TOILETPAPER巡迴展 怪美衛生紙套票今限量發售

聯合新聞網 / 聯合數位文創
主辦單位推出「怪美衛生紙套票」售價380元，欲邀請大家一起翻玩色彩的無限可能，打造自我專屬前衛風格。圖／聯合數位文創 提供
主辦單位推出「怪美衛生紙套票」售價380元，欲邀請大家一起翻玩色彩的無限可能，打造自我專屬前衛風格。圖／聯合數位文創 提供

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》將以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展形式於台北華山文創園區展出，今(16)日主辦單位聯合數位文創宣布全台限量啟售「怪美衛生紙套票」，即日起在獨家電商通路平台正式開賣，每組優惠價380元(原價580元)，套票組合含怪美展精美實體票券乙張和Renova衛生紙組乙個，Renova衛生紙更推出三款經典品項，讓喜愛普普風、新潮設計、流行文化的消費者可以選購收藏，鮮豔亮麗的配色運用衝擊傳統視覺風格，為千篇一律的生活點綴繽紛活力色彩，呼朋引伴大秀Renova打破衛生紙的刻板印象，進展FUN拍感受「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」視覺衝擊之美，用自己方式無拘無束潮拍、隨心所欲感受今夏最時尚"夏趴"的藝術特展。購票請上 udn售票網

首度跨界從生活出發，把義大利怪美殿堂特展票券與葡萄牙進口天然彩色衛生紙組成怪美衛生紙套票，超值優惠價只要380元，內含的兩種項目各擁繽紛燦爛的色彩元素，期消費者大膽翻玩視覺無須色限，運用色彩的變化與日常生活採集的旋律相互交融，激發出有別以往的火花和驚喜，為一成不變的公事、家事、學事注入時髦活力的新氣象，跳脫轉化夏日的藍為怪誕不羈的黃綠紅橘粉等色，夏趴沉浸於義大利大膽前衛美學中。

衛生紙 義大利 文創

延伸閱讀

不只亂入義大利議會 《FF7重製版》紳士蒂法直接在Twitch實況亮後車燈

義大利老公偷吃開房被抓包 惱羞成怒反怪她「不夠溫柔」

高畑勲套票 粉絲必收

全新義大利餐廳「PASTA & CO.」剛開就宣佈暫停業 5/10晚間恢復營運

相關新聞

TOILETPAPER巡迴展 怪美衛生紙套票今限量發售

首度跨界從生活出發，把義大利怪美殿堂特展票券與葡萄牙進口天然彩色衛生紙組成怪美衛生紙套票，超值優惠價只要380元，內含的兩種項目各擁繽紛燦爛的色彩元素，期消費者大膽翻玩視覺無須色限，運用色彩的變化與日常生活採集的旋律相互交融，激發出有別以往的火花和驚喜，為一成不變的公事、家事、學事注入時髦活力的新氣象，跳脫轉化夏日的藍為怪誕不羈的黃綠紅橘粉等色，夏趴沉浸於義大利大膽前衛美學中。

疫情攀高峰展會辦不辦兩樣情 台北當代藝博會週五開展

未來三周內，疫情將逐步攀上高峰。這段期間藝文設計界陸續有數場大型展會揭幕，命運迥異。台北新藝術博覽會宣布移展至8月、新一...

吃冰解悶！全聯獨賣特色炸雞冰、榴槤冰 家樂福集結百款各國熱賣冰品

天氣越來越熱，因為疫情不能隨性出遊的煩悶心情，就靠冰涼消暑的特色冰品來療癒！全聯福利中心從今年3月起陸續推出近60款特色...

粽型多肉盆栽＋蛋糕、復古南部粽！端午贈禮新選擇

端午佳節將至，許多民眾也陸續準備佳節贈禮。「老新台菜」今年以復古包裝，推出「粽意你肉粽禮盒」，共有3種口味的肉粽帶來不同...

EVA狂粉暴走！ROG推《新世紀福音戰士》聯名商品 從主機板到T-Shirt全都要收

新世紀福音戰士狂粉注意！ROG玩家共和國宣布推出重量級聯名商品「ROG × EVANGELION」系列，以知名動漫IP《...

融入職人手藝、結合製表科技！CITIZEN續寫高級腕表傳奇

在去年，CITIZEN出手，結合集團下瑞士高級機芯廠技術，打造The CITIZEN系列旗艦級機械腕表，造成轟動。即便一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。