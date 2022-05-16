TOILETPAPER巡迴展 怪美衛生紙套票今限量發售

來自世界時尚之都米蘭、知名義大利攝影雜誌《TOILETPAPER》將以「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」巡迴展形式於台北華山文創園區展出，今(16)日主辦單位聯合數位文創宣布全台限量啟售「怪美衛生紙套票」，即日起在獨家電商通路平台正式開賣，每組優惠價380元(原價580元)，套票組合含怪美展精美實體票券乙張和Renova衛生紙組乙個，Renova衛生紙更推出三款經典品項，讓喜愛普普風、新潮設計、流行文化的消費者可以選購收藏，鮮豔亮麗的配色運用衝擊傳統視覺風格，為千篇一律的生活點綴繽紛活力色彩，呼朋引伴大秀Renova打破衛生紙的刻板印象，進展FUN拍感受「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」視覺衝擊之美，用自己方式無拘無束潮拍、隨心所欲感受今夏最時尚"夏趴"的藝術特展。購票請上 udn售票網 。

首度跨界從生活出發，把義大利怪美殿堂特展票券與葡萄牙進口天然彩色衛生紙組成怪美衛生紙套票，超值優惠價只要380元，內含的兩種項目各擁繽紛燦爛的色彩元素，期消費者大膽翻玩視覺無須色限，運用色彩的變化與日常生活採集的旋律相互交融，激發出有別以往的火花和驚喜，為一成不變的公事、家事、學事注入時髦活力的新氣象，跳脫轉化夏日的藍為怪誕不羈的黃綠紅橘粉等色，夏趴沉浸於義大利大膽前衛美學中。