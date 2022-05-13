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Bibian比比昂即日起提供「日本代購快篩試劑服務」
因應國內疫情需求，中央流行疫情指揮中心宣布至今年6月30日前彈性開放民眾自行輸入COVID-19檢驗試劑作為個人防疫使用。響應政策，PChome網路家庭旗下跨境代標代購電商「Bibian比比昂」即日起提供代購日本Amazon網站之快篩試劑服務，日本熱銷的唾液快篩試劑及鼻咽快篩試劑共9款，皆採日本原裝直送，依政府規定每人僅限海外自購快篩試劑1次，且數量不得超過100劑，因應搶購熱潮，民眾可盡早把握代購機會。
此外，6月15日前於「Bibian比比昂」代購日本快篩試劑的會員，不限結帳金額，可享有國際空運費0元優惠一次（僅限空運訂單，且訂單中不得含有其他商品），使用PChome會員註冊，即送購物金日幣300元，搭配Pi錢包信用卡結帳最高再享4%回饋。
「Bibian比比昂」介面簡單明瞭、解決消費者境外代購語言障礙，主打各項收費透明，且具備完善的金、物流及免自行報關服務；站上亦提供「零風險・五大購物保證」，包含商品運送損壞、未到貨全額理賠及天天在線LINE真人客服等，讓有代購需求的消費者可享安全無虞的跨境購物體驗，更多資訊及日本Amazon網站快篩試劑代購服務請至https://www.bibian.co.jp/event/rapidtest/ 查詢，亦可至Bibian比比昂隨選即買合作藥妝店家SUNDRUG選購。
要注意的是，購買藥妝商品之數量及相關規範需依據台灣食藥署及海關公告為準，食藥署提醒，民眾自行輸入之新型冠狀病毒檢驗試劑僅供個人防疫使用，不得販售。另民眾自行輸入非衛福部核准之EUA產品，檢測結果不得作為配合防疫政策判斷依據，請民眾自行評估其產品安全及有效性。
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