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率性派對風？瑪姬葛倫霍、Dree Hemingway 風格全示範

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Maggie Gyllenhaal在現場時專心書寫，留下了感性一瞬。圖 / 萬寶龍提供
Maggie Gyllenhaal在現場時專心書寫，留下了感性一瞬。圖 / 萬寶龍提供

派對社交，除了手拿包、高跟鞋，難道沒有其它單品可以展現個人風格？日前萬寶龍的Montblanc Haus開幕派對上，好萊塢女星Maggie Gyllenhaal、韓裔DJ Peggy Gou與模特兒Dree Hemingway便個別以寬版、長版的雙排扣西裝或長大衣搭配不同單品，輕鬆展現俐落派對造型的各種可能。

曾演出《黑暗騎士》、《怵目驚心28天》的Maggie Gyllenhaal，一身寬版雙排扣外套搭配寬長褲看似中性，但其實內裡搭配了黑色V形上衣，在率性之餘小露性感，同時更在派對現場專心書寫，留下感性的動容一瞬；模特兒Dree Hemingway的曾祖父是寫出《老人與海》的大文豪海明威（Ernest Hemingway），過往也是秀台上與螢光幕前的時髦寵兒；派對當晚只見Dree Hemingway一身全黑，以雙排釦長大衣搭配連身黑色洋裝，同時露趾的螢光綠高跟鞋則是意外亮點，讓整體造型符合萬寶龍的黑白雙色主軸、但不致單調。

韓裔DJ Peggy Gou則穿上了一襲改良式雙排扣格紋西裝。無領片、無墊肩的外套上衣看似中性，但搭配上短裙、紅色長靴和白色手提包，則展現了Peggy Gou的修長身形，同時營造出個性感。下次出門派對，是不是也可以考慮找找男友衣櫃裡的長西裝呢？

甫開幕的萬寶龍Montblanc Haus位於德國漢堡，見證了品牌核心與書寫藝術的各種文化面向。圖 / 萬寶龍提供
甫開幕的萬寶龍Montblanc Haus位於德國漢堡，見證了品牌核心與書寫藝術的各種文化面向。圖 / 萬寶龍提供
Maggie Gyllenhaal，一身寬版雙排扣外套搭配寬長褲看似中性，但其實內裡搭配了黑色V形上衣，小露性感。圖 / 萬寶龍提供
Maggie Gyllenhaal，一身寬版雙排扣外套搭配寬長褲看似中性，但其實內裡搭配了黑色V形上衣，小露性感。圖 / 萬寶龍提供
韓裔DJ Peggy Gou以大紅長靴、短裙搭配改良式灰色西裝上衣，甜美也率性。圖 / 萬寶龍提供
韓裔DJ Peggy Gou以大紅長靴、短裙搭配改良式灰色西裝上衣，甜美也率性。圖 / 萬寶龍提供
展館的穹頂下方，展示了法國藝術家Studio Marianne Guély的裝飾藝術作品。圖 / 萬寶龍提供
展館的穹頂下方，展示了法國藝術家Studio Marianne Guély的裝飾藝術作品。圖 / 萬寶龍提供
模特兒Dree Hemingway雖然一身全黑雙排釦長大衣搭配連身黑色洋裝，但露趾的螢光綠高跟鞋則是意外亮點。圖 / 萬寶龍提供
模特兒Dree Hemingway雖然一身全黑雙排釦長大衣搭配連身黑色洋裝，但露趾的螢光綠高跟鞋則是意外亮點。圖 / 萬寶龍提供

派對 西裝 模特兒

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