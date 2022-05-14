快訊

大片閃電對流胞將移入台灣 彭啟明：西半部要特別小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大口呼吸芬多精！家庭露營愛用「這款帳篷」

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
大口呼吸芬多精！家庭露營愛用「這款帳篷」。 圖片來源/Unsplash
大口呼吸芬多精！家庭露營愛用「這款帳篷」。 圖片來源/Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「帳篷」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大帳篷款式網路聲量排行，以及五大帳篷選購考量有哪些。

近年來許多民眾喜歡登山，到大自然中大口呼吸芬多精，其中許多山友也會選擇扎營好好在山中度過一晚，然而市面上帳篷款式百百種，哪些款式最貼合你的需求呢？

新手首推「圓頂帳」家庭親子愛用「別墅帳」

觀察網友熱議的帳篷款式，可發現「圓頂帳」因搭建容易，且結構穩固，因此是許多新手露營入門的好選擇之一，更被稱為「入門款」，也有網友提到「圓頂帳，女生也很容易搭起來」，表示想搭帳篷的新手，建議可挑選重量較輕的款式，新手在攜帶上也比較簡便。

TOP4帳篷款式網路聲量排行。 圖片來源/Unsplash
TOP4帳篷款式網路聲量排行。 圖片來源/Unsplash

除此之外，「別墅帳」則將睡帳、客廳帳結合在一起，簡化搭帳過程，形成一房一廳的帳內大空間，深受不少小家庭喜愛，如有網友就分享「2大1小露營用別墅帳，真的超舒適又滿意」，也有人補充「而且別墅帳的空間隱密性很高，比較安心」，推薦給有相同需求的小家庭。

相較之下，「印地安帳」因各角落皆須下營釘而有營位場地搭建上的限制，但其三角尖頂的外觀造型也讓不少網友嚮往，近來更有許多營區推出「免自搭」的印地安帳，供民眾直接入住，拍照打卡體驗露營生活，也引發熱議。

帳篷是否直上高階款？空間尺寸成重要考量

接著我們觀察帳篷的選購考量，可發現民眾最在意帳篷的「價錢」，有網友就詢問「新手買帳篷該一次上頂規嗎？」，引發熱議，其中部分人回應「露營入坑就回不去了，一次買到好比較划算」，但也有人認為「喜歡的帳型應該會變吧，可以先用租的，之後再買喜歡的」，表示民眾還是要依照自身考量選購。

TOP5帳篷選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP5帳篷選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，許多人也同樣在意帳篷的「空間尺寸」，不少網友發文請益「該買大容量的多人帳或買多個小型帳」的選購方式，引起網友回應「跟家人的話就買多人帳，跟朋友可能多搭幾個比較好分帳」，也有人認為「不要買太剛好，稍微買大一點，再加個客廳帳就會住得比較舒適」；另外，帳棚的「材質保護力」也是許多網友選購時的重要考量，有人就分享「買的時候一定要注意有沒有防寒跟防水，不要光顧著好看」，讓許多心有戚戚焉的民眾附和「對！不然冬天露營遇到下雨真的遺憾」，特別提醒民眾挑選上還需特別注意。

你也有露營的習慣嗎？一年四季不同的氣候變化帶來不同的露營樂趣，不妨與家人、與好友自搭帳篷、親近大自然，體驗戶外生活！

觀看原文→https://bit.ly/3lcRXjf

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

露營

延伸閱讀

類露營！福斯商旅T6.1 Caravelle 150 L＋VanLife Box好野露營組體驗

疫情下旅遊 大陸五一假期瘋露營

搶露營商機 戶外休閒用品大升級體驗抽好禮

桃園溪洲露營區7月開幕 今明2天辦露營節供旅遊新選擇

相關新聞

增肌減脂、補充蛋白質的好選擇 即食雞胸肉最受歡迎口味是它！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「即食雞胸肉」話題的網路聲量表現，帶您了解六大即食雞胸肉口味網路聲量排行，以及網友的六大訴求。

大口呼吸芬多精！家庭露營愛用「這款帳篷」

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「帳篷」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大帳篷款式網路聲量排行，以及五大帳篷選購考量有哪些。

大誇「這裡的人都好友善！」 最帥星二代內田雅樂超愛台灣

有日本「最帥星二代」之稱的內田雅樂（UTA）近日來台發展，今日出席FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FEND...

限店、限量販售！7-ELEVEN、康是美領先引進「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」

為滿足消費者選購多元快篩試劑需求，7-ELEVEN與康是美發揮整合採購優勢，領先零售通路開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩...

侯佩岑露香肩出席FENDACE上市活動 艾怡良中空裝辣到爆

FENDI與VERSACE攜手推出的全新系列「FENDACE」正式上市，於全球多處推出主題期間限定店。台灣方面，分別在台...

「綠」時計太療癒！柏萊士、積家 動感大秀生命力

綠色總讓人聯想到森林、原始、植物與生命力，同時綠色也是高級鐘表近年的熱門色，例如積家（Jaeger-LeCoultre）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。