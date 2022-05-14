大口呼吸芬多精！家庭露營愛用「這款帳篷」

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「帳篷」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的四大帳篷款式網路聲量排行，以及五大帳篷選購考量有哪些。

近年來許多民眾喜歡登山，到大自然中大口呼吸芬多精，其中許多山友也會選擇扎營好好在山中度過一晚，然而市面上帳篷款式百百種，哪些款式最貼合你的需求呢？

新手首推「圓頂帳」家庭親子愛用「別墅帳」

觀察網友熱議的帳篷款式，可發現「圓頂帳」因搭建容易，且結構穩固，因此是許多新手露營入門的好選擇之一，更被稱為「入門款」，也有網友提到「圓頂帳，女生也很容易搭起來」，表示想搭帳篷的新手，建議可挑選重量較輕的款式，新手在攜帶上也比較簡便。

TOP4帳篷款式網路聲量排行。 圖片來源/Unsplash

除此之外，「別墅帳」則將睡帳、客廳帳結合在一起，簡化搭帳過程，形成一房一廳的帳內大空間，深受不少小家庭喜愛，如有網友就分享「2大1小露營用別墅帳，真的超舒適又滿意」，也有人補充「而且別墅帳的空間隱密性很高，比較安心」，推薦給有相同需求的小家庭。

相較之下，「印地安帳」因各角落皆須下營釘而有營位場地搭建上的限制，但其三角尖頂的外觀造型也讓不少網友嚮往，近來更有許多營區推出「免自搭」的印地安帳，供民眾直接入住，拍照打卡體驗露營生活，也引發熱議。

帳篷是否直上高階款？空間尺寸成重要考量

接著我們觀察帳篷的選購考量，可發現民眾最在意帳篷的「價錢」，有網友就詢問「新手買帳篷該一次上頂規嗎？」，引發熱議，其中部分人回應「露營入坑就回不去了，一次買到好比較划算」，但也有人認為「喜歡的帳型應該會變吧，可以先用租的，之後再買喜歡的」，表示民眾還是要依照自身考量選購。

TOP5帳篷選購因素網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

此外，許多人也同樣在意帳篷的「空間尺寸」，不少網友發文請益「該買大容量的多人帳或買多個小型帳」的選購方式，引起網友回應「跟家人的話就買多人帳，跟朋友可能多搭幾個比較好分帳」，也有人認為「不要買太剛好，稍微買大一點，再加個客廳帳就會住得比較舒適」；另外，帳棚的「材質保護力」也是許多網友選購時的重要考量，有人就分享「買的時候一定要注意有沒有防寒跟防水，不要光顧著好看」，讓許多心有戚戚焉的民眾附和「對！不然冬天露營遇到下雨真的遺憾」，特別提醒民眾挑選上還需特別注意。

你也有露營的習慣嗎？一年四季不同的氣候變化帶來不同的露營樂趣，不妨與家人、與好友自搭帳篷、親近大自然，體驗戶外生活！

觀看原文→https://bit.ly/3lcRXjf

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》