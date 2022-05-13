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影/《眠夢》沈浸式繪展 屏東看海美術館與你魔幻一夏

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)首度受邀在台展出，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，今天起至9月13日在屏東縣車城鄉看海美術館展出，縣長潘孟安與在紐約的大岩視訊。記者潘欣中／攝影
日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)首度受邀在台展出，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，今天起至9月13日在屏東縣車城鄉看海美術館展出，縣長潘孟安與在紐約的大岩視訊。記者潘欣中／攝影

曾多次參加日本瀨戶內國際藝術節的日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)，首度受邀在台展出，帶來巨幅作品The Dreams of a Sleeping World「眠夢」、Black And Light「黑暗與光」，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，作品藝術、魔幻張力十足，今天起至9月13日在屏東縣車城鄉看海美術館展出，縣長潘孟安邀大家作伙來恆春半島「眠夢」

「如果去年夏天你來過海口港看過春江獸，今夏一定要來作『眠夢』！」，潘孟安今天主持開幕式表示，縣府近年改造車城海口港，把原本閒置的候船室變成全國唯一的看海美術館，結合天、海、沙灘的藝術展演空間，加上獨一無二的落山風藝術元素，連續3年的落山風藝術季和去年造成轟動的春江獸月夜-阿咧特展，大膽創新的藝術展演成功創造話題，海口港已經是文青遊客最愛的吹風看海地，也為恆春半島帶來新的旅遊體驗。

縣府進一步和國際藝術家接軌，今年邀請日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)舉辦「眠夢-感官浮游」特展。大岩奧斯卡創作形式多元，迄今在全世界已舉辦超過60次的個人展覽，這次應縣府邀請首度來台展出，其中Black And Light 更是亞洲首展也是他目前為止最大型的作品。

「眠夢-感官浮游」特展在看海美術館及待(呆)．風樓展出，夢幻藝術作品The Dreams of a Sleeping World是巨型充氣作品，由大岩奧斯卡偕同工作助理及4名南加州大學藝術創作碩士班學生共同創作，耗時2周並使用120支馬克筆，在充氣球體內部表面繪畫出令人熟悉但又出乎意料的世界，走進球體置身超現實黑白空間，猶如感官浮游如夢的世界，Quarantine Drawing Series則是2020年3月到6月以日記形式所創作的數位黑白畫作，畫中補捉人類在全球疫情大流行下所經歷的特殊生活狀態，觀賞畫作有如隨著奧斯卡進行一場隔離生活的想像之旅。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，特展因應防疫需求採預約分流入館，單一動線參觀，每小時40名額，每日上限280人大岩奧斯卡是著名的日本瀨戶內國際藝術節「常客」，在國際藝壇享有盛譽，想看瀨戶內藝術節國際級大師作品，不必出國，來海口港就可以欣賞到；為保護作品並維持觀展品質，進場參觀要脫鞋子穿著襪子，縣府貼心備妥襪套，美術館也推出限量紀念商品眼罩、午安枕及襪子」，首波只開放美術館現場展售。

日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)首度受邀在台展出，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，今天起至9月13日在屏東縣車城鄉看海美術館展出，縣長潘孟安邀大家作伙來恆春半島「眠夢」。記者潘欣中／攝影
日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)首度受邀在台展出，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，今天起至9月13日在屏東縣車城鄉看海美術館展出，縣長潘孟安邀大家作伙來恆春半島「眠夢」。記者潘欣中／攝影
日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)首度受邀在台展出，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，今天起至9月13日在屏東縣車城鄉看海美術館展出，縣長潘孟安邀大家作伙來恆春半島「眠夢」。記者潘欣中／攝影
日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)首度受邀在台展出，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，今天起至9月13日在屏東縣車城鄉看海美術館展出，縣長潘孟安邀大家作伙來恆春半島「眠夢」。記者潘欣中／攝影
日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)首度受邀在台展出，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，今天起至9月13日在屏東縣車城鄉看海美術館展出。
日裔巴西籍藝術家Oscar Oiwa(大岩奧斯卡)首度受邀在台展出，是全台首見360度沈浸式繪畫展覽，今天起至9月13日在屏東縣車城鄉看海美術館展出。

美術館 藝術家 藝術節

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