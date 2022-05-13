72小時快閃「寒舍三館聯賣」！住宿買1送2 早餐買1贈1

超狂聯賣專案來了！為衝刺國旅業績，寒舍集團旗下飯店聯合推出「寒舍FUN大假」三館聯賣住房專案，5月16日中午12點至5月19日中午11點59分準時開搶、限時開賣72小時，三大頂級飯店、各住一晚優惠價9,999元，等同住宿買1晚送2晚，專案再享早餐買1送1優惠。

聯賣飯店包括全新開幕的「寒居酒店」、頂級溫泉飯店「礁溪寒沐酒店」，以及米其林美食雲集的「台北喜來登大飯店」，一次集結三間寒舍集團旗下最強飯店。專案不須連住，6月30日前可彈性安排第二、三晚假期，透過台北喜來登官網訂房加購高鐵享最低7折起。

此專案的最大亮點為寒舍全新開幕的第5間精品飯店「寒居酒店」，位於捷運松江南京站，還設有米其林一星主廚林明健合作聯手打造的「BeGood」，結合咖啡廳、烘焙坊及餐廳，呈現地中海飲食風格、多國特色的創意料理。

位於蘭陽平原「礁溪寒沐酒店」，可享受美人湯泉的療癒，或串遊猴洞坑瀑布、休閒農場、觀光夜市。善導寺捷運站旁的「台北喜來登大飯店」，鄰近華山文創園區、獲選全球必去的興波咖啡、人氣早餐阜杭豆漿等美食的絕佳位置，8間風格餐廳更是世界美食匯聚之地，可享受愜意的都市度假。

「寒舍FUN大假」三館聯賣住房專案

快閃日期：5月16日中午12:00至5月19日中午11:59準時開搶

入住日期：5月16日至6月27日

專案價格：優惠價9,999元(含稅及服務費)

專案內容：周日至五平日入住寒居酒店燁鴞客房、礁溪寒沐酒店語木居與台北喜來登大飯店舒適客房各乙晚，2022年6月27日前消費者可持住宿券彈性規劃第2晚及第3晚的住宿日期