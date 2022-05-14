增肌減脂、補充蛋白質的好選擇 即食雞胸肉最受歡迎口味是它！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「即食雞胸肉」話題的網路聲量表現，帶您了解六大即食雞胸肉口味網路聲量排行，以及網友的六大訴求。

健康飲食搭配運動的生活方式越來越盛行，其中「即食雞胸肉」富含蛋白質且低脂肪，再加上拆封就可以馬上食用，既方便又能快速補充營養的特性，受到了許多健身運動愛好者的喜愛。

吃膩原味還有哪些選擇？網推「辣味」又麻又香

對於希望能夠減脂、增加肌肉線條的民眾，除了運動外，飲食的控制也是非常重要，常吃雞胸肉但又怕膩，就可從不同的口味來做挑選，市面上雞胸肉的選擇不斷推陳出新，像是「辣味」、「蜂蜜醬燒」、「蒜味」等就受到許多喜歡重口味的民眾喜愛，其中就有不少網友推薦「辣味」即食雞胸肉，表示「（辣味）吃起來很入味，再搭配蔬菜中和辣度，超滿足的！」、「（辣味）雞胸肉又香又麻，吃起來比較有層次」。

即食雞胸肉口味 top6 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而喜歡低鈉、口味清淡的民眾則多會選擇「原味」、「檸檬味」的即食雞胸肉，就曾有網友開玩笑表示「雖然有調味過很好吃，但是怕吃久了要洗腎」，且原味沒有多餘的調味，也可自由搭配自己喜歡的味道，適合自己準備午餐的民眾。此外，特殊口味如「咖哩」也擁有不少擁護者，就有網友分享表示「在減肥時期不敢吃咖哩飯，只好吃咖哩（即食）雞胸肉來過過癮」。

選購即食雞胸肉首重「增肌減脂」，「料理方便」也是一大關鍵

即食雞胸肉絕對是許多運動健身、減脂族群的好夥伴，因「低脂肪、高蛋白質、低卡路里」的特性，具飽足感、符合減脂需求，適合作為蛋白質的來源，能夠幫助健身族群增肌、修復肌肉，許多網友更分享「午餐都吃雞胸肉搭配豆腐、花椰菜等，之後正常吃也沒有復胖」、「最近在健身，晚餐跟嘴饞的都吃舒肥雞胸肉，方便又可以補充蛋白質」。

即食雞胸肉6大訴求 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

現代人生活忙碌，不少民眾在意雞胸肉是否「料理方便」，也因此一般量販店、超商販售的都是能夠拆開、加熱就馬上食用的即食雞胸肉，受到不少網友大推「只要稍微加熱即可享用，味道都已經幫你調理完成，超方便又健康」、「開袋即可食用，就很適合懶人」。

即食雞胸肉健康、方便，又有許多口味可以選擇，無論是即拆即食，或是拿來料理都很適合，如果還沒決定晚餐要吃什麼的話，不妨選擇即食雞胸肉作為你的蛋白質來源吧！

觀看原文→https://bit.ly/3Lo9Fvb

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》