找回珠寶創作原點！AKACHEN陳智權再度擁抱自然之美

距上次，台灣藝術珠寶品牌AKACHEN出現在鎂光燈前，已經是2020年；當時藝術總監陳智權先生，還跟媒體們開心地分享著，受到倫敦Victoria ＆ Albert博物館（簡稱V&A博物館） 購藏作品，成為亞洲第一人的好消息。然而，隨著全球疫情的反覆，雖然你我少了機會再度親近AKACHEN珠寶的機會，卻意外的讓陳智權，再次從生活日常、自然變遷中，體悟出新的設計哲理，並運用在今年呈現的作品裡。

【讓珠寶走入生活】

我們很好奇，在V&A博物館購藏之後的這兩年，身為AKACHEN藝術總監的陳智權先生，心境上是否有什麼樣的變化？一如過往，不管是面對自然、寶石還是談話的對象，陳智權總是沉穩以對，不眷戀過去的成就。他提到經過這場全球性疫情，人們應該反思各種商業活動，所帶來的影響、我們是否還要像過去一樣？陳智權認為，應該要回歸到內心的想法，於是他想到了從事珠寶設計時的初衷，「戴珠寶不要給人壓力，當然是從自己開始，不要給自己壓力」。

在成立AKACHEN的初期，開始摸索品牌定位，藉由過去為人作嫁的經驗，也曾有過使用大克拉鑽石創作的時期，陳智權回想這段過去，也難掩窘困神情，覺得給自己很大壓力，也造成觀看者的負擔。因此，在走過三十年的設計生涯，又逢全球性的疫情紛擾，陳智權選擇回到原點，也就是讓珠寶從奢華的層次脫離，走入你我生活，甚至升級成文化或精神層面。切入方式，就是讓心境維持在舒坦、輕鬆的狀態裡，才能自如的將珠寶創作跟生活結合在一起。

【珠寶界先驅打造沉浸式發表會】

師法自然，向來都是AKACHEN藝術珠寶最重要、也是唯一的理念，但加入了藝術總監陳智權先生對於生命的體悟，成就出每一件擁有獨特靈魂的珠寶作品。如同，今年AKACHEN端出的新作，圍繞著「木槿」與「玫瑰」來發想，同時融入光影投射在建築上的表情。陳智權說「光跟影是時間的感覺，是短暫的，所以太過執著於某一狀態，反而會失去更多」，於是採取了「減法」設計手法，只專注於是否能透過鈦金屬與寶石來呈現肌理與紋路變化，將剎那變成永恆。

於是，AKACHEN在台灣珠寶界首開先河，以沉浸式體驗，來傳達取材於自然的想法。特別選在春季最後一個節氣「穀雨」之時，在充滿禪意與花香的空間，邀請眾人一同於悠揚樂音與茶香的陪伴下，細細品味嶄新的系列珠寶作品，更呼應陳智權先生再三強調的「讓珠寶走入生活」概念。他提到，藉由這兩年的機會，讓心境回復到輕鬆但不放鬆，開始重新檢視，各種質材排列組合。希望能將對時間變化的感受，以及把顏色調和到最佳狀態，就是此次珠寶的最重要特色。

【師法自然尋找完美平衡】

在創作之中，如何取捨？減去不必要的細節？ AKACHEN藝術總監陳智權也坦言，當物件沒有寶石時，就想將其當作微型雕塑來製作；而需要寶石點綴時，又會想要把它鑲滿，內在不斷的有衝突與拉扯。「這兩種態度，我發現都蠻美好的。不見得是說哪個好，哪個不好，但你都要經歷過」。所以，陳智權會從「巨觀」與「微觀」的角度來反覆琢磨，找到作品最適合樣貌。即使是運用帶有質樸特性的寶石，配戴者仍能在細節中找到亮點，在相同光源下，會有不一樣的感受。

也正因為，需要跳脫當下，後退到不同的視野來看待珠寶。AKACHEN作品產量並不多，就像陳智權先生說的「大部份都經歷三到五年以上，甚至長達七、八年的都有」，加上他不斷嘗試使用新材質，搭配突破性鑲嵌手法，在還沒想到解方之前，並不輕易妥協。因為呈現的作品是代表AKACHEN，製作成本與時間都不在陳智權優先考量範圍，次次都給自己新挑戰，並增加困難度，所以V&A博物館才會以「將雕塑、裝置藝術以及寶石合而為一，賦予二十一世紀珠寶嶄新定義」替AKACHEN的作品定調。