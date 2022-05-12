Ball Watch再攜手海軍潛水實驗隊NEDU 海陸兩棲超霸氣

人們多數嚮往軍事風格、而不是戰爭，因為軍事代表了強悍、硬派的高度，備戰、而不懼戰。波爾表（Ball）再度與美國軍事單位合作，推出以五級鈦金屬打造的Engineer Hydrocarbon系列NEDU型號潛水計時腕表，海陸兩棲、霸氣全開。

NEDU是美國「海軍潛水實驗隊」的縮寫，其全稱為US Navy Experimental Diving Unit，其專業在於為美國海陸空三軍計畫潛水作戰與減壓規則，對於潛水、壓力領域術業有專攻。這枚聯名表款因此以Ball Watch的Engineer Hydrocarbon為原型，同時封閉式的後底蓋並印有NEDU的象徵圖案：一位頭戴專業儀器的潛水員，並有著交叉的兩把劍與兩條鯊魚，殺氣騰騰。

42毫米的五金鈦金屬表殼內，經過瑞士天文台認證的自動機械機芯BALL RR 1402-C，將具有時間顯示與計時碼表功能，最長並可累計計時達12小時。為了要能「配」得上底蓋圖案的鯊魚與專業潛水員，表款並通過7,500Gs撞擊測試、以及可抗磁達4,800A/m性能。水下太漆黑時怎麼辦？刻度和指針共鑲嵌了21只的自體發光微型氣燈，讓人在最幽微、高壓的情況下依然能讀取時間。