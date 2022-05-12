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侯布雄新主廚松尾洋平登場 在法料中展現日式究極精神

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
侯布雄法式餐廳新任日籍主廚松尾洋平。圖／侯布雄提供
侯布雄法式餐廳新任日籍主廚松尾洋平。圖／侯布雄提供

米其林二星侯布雄法式餐廳（L'ATELIER de Joël Robuchon Taipei）月前迎來新主廚，原法籍主廚Florence Dalia於三月離開侯布雄集團後，法國團隊任命東京米其林三星的惠比壽Joël Robuchon Restaurant日籍主廚松尾洋平（Yohei MATSUO）接手掌勺台北店餐廳，發揚侯布雄法式料理精神，繼續守護星星光芒。

隨著新主廚到任，侯布雄法式餐廳的菜單也做了更新，由新主廚帶來在台北首度供應的新菜色，其中不乏這位米其林三星主廚過去備受讚譽的經典菜色。

「櫻桃番茄冷湯佐瑞可達起司及開心果」將新鮮蕃茄熬煮成濃湯，經低溫冷卻，再加入櫻桃提高了酸度，搭配香氣十足的瑞可達起司，喝起來清爽順口，微辛辣刺激的口感，更進一步喚醒了味蕾。

「Oscietra魚子醬綴松葉蟹與大根慕斯」是松尾洋平的高人氣代表作之一。底部是日本直送松葉蟹，加入青檸及柚子增添清新香氣；再將事先以蜂蜜油醋醃漬去除辛辣味的大根薄片堆疊起來；上方再疊上搭配綿密滑順的大根慕斯與Oscietra魚子醬，清新鮮美，爽口宜人。

「螯蝦與櫛瓜薄片襯龍蝦杏仁醬」將去殼挪威螯蝦裹上櫛瓜薄片乾煎熟化，保留螯蝦鮮美的滋味，肉質緊緻鮮甜而脆口，醬汁使用螯蝦頭及杏仁熬製，灑上一點咖哩粉提味，吃得到螯蝦的新鮮原味。

「桂丁雞搭法國黃酒及野菇」選用嘉義桂丁雞雞腿、雞胸、雞翅三個部位，以三種不同方式處理，雞腿先油封再乾煎保留雞肉的香軟和外皮的焦脆，雞胸爐烤，雞翅燴煮，再將雞汁及法國黃酒熬煮醬汁濃郁醇香，搭配野菇及季節時疏，風味十足。

松尾洋平以「純粹」（Pure）來定義自己的料理風格，在東京惠比壽Joël Robuchon Restaurant擔任主廚期間，他以令人嘆為觀止的華麗與創意手法詮釋當代法國料理，備受推崇，並以一絲不苟的精神帶領著團隊持續維持在高水準表現，蟬聯米其林三星殊榮。

現在松尾洋平也把同樣的精神，帶到了台北。「不管先前在惠比壽Joël Robuchon Restaurant，或者是在六本木米其林二星的L'ATELIER de Joël Robuchon，以及巴黎米其林一星的L'ATELIER de Joël Robuchon étoile工作，我都花很多的時間待在廚房裡面；這次來到台北，我也是用一樣的態度在廚房工作。」松尾洋平說：「雖然不可能做到『完美』，但我永遠朝向『完美』前進著，希望能夠與『完美』越來越接近。」

Oscietra魚子醬綴松葉蟹與大根慕斯。圖／侯布雄提供
Oscietra魚子醬綴松葉蟹與大根慕斯。圖／侯布雄提供
螯蝦與櫛瓜薄片襯龍蝦杏仁醬。圖／侯布雄提供
螯蝦與櫛瓜薄片襯龍蝦杏仁醬。圖／侯布雄提供
桂丁雞搭法國黃酒及野菇。圖／侯布雄提供
桂丁雞搭法國黃酒及野菇。圖／侯布雄提供
櫻桃番茄冷湯佐瑞可達起司及開心果。圖／侯布雄提供
櫻桃番茄冷湯佐瑞可達起司及開心果。圖／侯布雄提供
新任日籍主廚松尾洋平在法料中展現日式究極精神。圖／侯布雄提供
新任日籍主廚松尾洋平在法料中展現日式究極精神。圖／侯布雄提供

米其林 侯布雄

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