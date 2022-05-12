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范少勳、持修和孫盛希合體演繹UNIQLO夏季T恤！時髦形象大片背後竟藏爆笑故事

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
（左起）演員大元、范少勳、歌手持修、孫盛希、YouTuber Meg以及攝影導演袁緒虎，一同詮釋UNIQLO夏季新款T恤。圖／UNIQLO提供
（左起）演員大元、范少勳、歌手持修、孫盛希、YouTuber Meg以及攝影導演袁緒虎，一同詮釋UNIQLO夏季新款T恤。圖／UNIQLO提供

歌手持修、孫盛希、演員范少勳、大文、水中攝影導演袁緒虎及YouTuber Meg難得齊聚，就是為了詮釋UNIQLO這季推出的U系列T恤，並各自分享了挑選T恤的重點，還有替品牌拍攝形象照時的趣事。

為了全新的UNIQLO U系列寬版圓領口袋T恤、棉質寬版圓領T恤和圓領T恤的上市，品牌找來歌手持修、孫盛希、演員范少勳、大文、水中攝影導演袁緒虎及YouTuber Meg，特意南下高雄，拍攝全球獨家的形象影片與廣告。藉由不同身型、性別的人來詮釋，傳達UNIQLO U系列T恤 ，適合每一個人，無論高、矮、胖或瘦，都能找到自己合適的款式。提供最多200款花色與10種以上版型的多樣款式，打造365天皆可穿的日常。

但別看最終廣告成果，男帥、女美，眾人也分享了拍攝時的趣事。范少勳除了自曝是「舞癡」，節奏感極差，所以遇到了其中需要跳舞的橋段，他立刻向持修求救。不僅如此，在短片裡，范少勳被安排與黃金獵犬一同散步的場景，他笑說「你們看起來像是我在遛狗，實際上根本是我被牠牽著走，而且體力超好的」。創作歌手，孫盛希與持修則是都分別提到，當天拍攝時風超大，有瀏海的人，都感覺很困擾。像是，孫盛希就表示「在開拍前，必須先自己按著（瀏海），等喊一、二、三時，才能放下」，不過最終還是被吹的亂七八糟。

根據UNIQLO的調查，台灣消費者最喜歡的服裝單品就是T恤，平均每人都擁有約5.8件，而且夏季更是這項單品銷售的高峰期。於是，UNIQLO再度優化了品牌創意總監Christophe Lemaire操刀設計的Uniqlo U系列T恤、Dry-EX速乾T恤等。無論是持修示範的寬版圓領口袋T恤、還是范少勳與大文被戲稱是穿情侶裝的棉質寬版圓領T恤，甚至是YouTuber Meg所搭配的迷你羅紋短版T恤，都是UNIQLO這季主打的款式之一。而且價格親民，讓消費者即使包款包色都不心疼，每天都可換穿不同造型。

（左起）演員大元、范少勳、歌手持修、孫盛希、YouTuber Meg以及攝影導演袁緒虎，一同詮釋UNIQLO夏季新款T恤。圖／UNIQLO提供
（左起）演員大元、范少勳、歌手持修、孫盛希、YouTuber Meg以及攝影導演袁緒虎，一同詮釋UNIQLO夏季新款T恤。圖／UNIQLO提供

歌手持修以U寬版圓領T恤590元搭配工裝風牛仔長褲990元。 圖／UNIQLO提供
歌手持修以U寬版圓領T恤590元搭配工裝風牛仔長褲990元。 圖／UNIQLO提供

范少勳示範U AIRism棉質寬版圓領T恤590元、卡其短褲790元。 圖／UNIQLO提供
范少勳示範U AIRism棉質寬版圓領T恤590元、卡其短褲790元。 圖／UNIQLO提供

演員大元詮釋UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供
演員大元詮釋UNIQLO U AIRism棉質寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供

孫盛希示範U圓領T恤390元、魚尾長裙1,290元。 圖／UNIQLO提供
孫盛希示範U圓領T恤390元、魚尾長裙1,290元。 圖／UNIQLO提供

Youtuber Meg演繹羅紋短版T恤390元、高腰牛仔短褲790元。圖／UNIQLO提供
Youtuber Meg演繹羅紋短版T恤390元、高腰牛仔短褲790元。圖／UNIQLO提供

導演袁緒虎示範U圓領T恤390元、SMART九分褲990元。 圖／UNIQLO提供
導演袁緒虎示範U圓領T恤390元、SMART九分褲990元。 圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝羅紋短版T恤390元。 圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝羅紋短版T恤390元。 圖／UNIQLO提供

UNIQLO U寬版圓領T恤590元。 圖／UNIQLO提供
UNIQLO U寬版圓領T恤590元。 圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝方領短版T恤390元。 圖／UNIQLO提供
UNIQLO女裝方領短版T恤390元。 圖／UNIQLO提供

UNIQLO男裝DRY-EX圓領T恤590元。 圖／UNIQLO提供
UNIQLO男裝DRY-EX圓領T恤590元。 圖／UNIQLO提供

UNIQLO 品牌 YouTuber

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