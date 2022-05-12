三星Neo QLED 8K量子電視大尺寸霸氣登台 4大亮點升級

電視在家中的地位越來越多元，不只畫質、音效體驗持續精進，外型追求極致纖薄時尚，更靈活運用智慧功能，全面整合居家娛樂生活。三星今日正式在台發表2022全新電視產品，擁有革命性量子Mini LED結合金屬量子點顯色技術的Neo QLED量子電視陣容越來越龐大，價格卻更加親民，部分機種相對去年同級尺寸，降幅最高達3萬元。

其中，頂級系列Neo QLED 8K量子電視擁有4大亮點升級，包括升級AI高效處理器，擴充至20個獨立AI神經演算效能，提升畫質清晰度，即使觀看非8K畫質影像，亦能感受絕佳的視覺震撼，同時運用AI量子程式演算科技、全新立體景深強化技術，透過多種強大AI技術，讓畫面更逼真立體。音效方面，則是結合可隨畫面移動的魔術音效、解放所有配置揚聲器的魔幻音場2.0，還有首創以無線Wi-Fi連結支援Dolby Atmos全景聲，打造彷彿親臨現場真實環繞體驗。

而看準電視已經成為家庭多元娛樂中心的需求，除了支援PS5、XBOX One S等新世代遊戲機規格，最高可呈現4K@144fps VRR超高更新率、超寬電競螢幕比、一鍵喚出Game Bar遊戲工具列，打造一台抵多台的強大功能外，這次三星電視也跟上了近期超夯的NFT藝術收藏潮流，攜手Nifty Gateway開發智慧電視專用NFT平台，用戶可隨時透過三星電視大螢幕鑑賞、展示NFT收藏作品。

另外，新款配件也是這次升級亮點之一，伸縮零間隙壁掛架可以更彈性的角度欣賞精彩內容；旋轉壁掛架及旋轉藝術展架則是延伸了The Sero翻轉電視概念，透過遙控器操作即可直橫切換電視螢幕，欣賞社群影音等喜愛的內容。