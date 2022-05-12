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韓韶禧成歐米茄代言人 另類「同門」玄彬、周冬雨

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
韓韶禧表示能在手上配戴美麗又精準的腕表並向粉絲分享這個品牌，感到非常榮幸。圖 / OMEGA提供
韓韶禧表示能在手上配戴美麗又精準的腕表並向粉絲分享這個品牌，感到非常榮幸。圖 / OMEGA提供

雖著韓綜、韓國娛樂在全世界的大為風行，連帶韓星也不時成為高級精品的代言人。近日韓國女星韓韶禧甫宣布成為歐米茄（OMEGA）的品牌代言人，因而與OMEGA的品牌好友如韓國男星玄彬、中國女星周冬雨，成為另類「同門」。

曾在《夫婦的世界》中演出精湛而成名的韓韶禧本名李韶禧，在成為演員前同時也是模特兒，擁有165公分的高挑身材，近年並陸續有《以吾之名》、《無法抗拒的他》等作品。關於成為歐米茄形象大使，韓韶禧表示她非常欣賞歐米茄在製表領域的精彩歷史，「能在我的手腕上配戴如此美麗又精準的腕表，並向世界各地的眾多粉絲分享這個品牌，我感到非常榮幸。」同時OMEGA也火速釋出一組韓韶禧的宣傳視覺，並讓韓韶禧以空靈氣質的白襯衫搭配了品牌年度新品：34毫米海馬Aqua Terra 150米腕表。

腕表使用了精鋼表殼與輕巧的34毫米尺寸，面盤下的機芯經過「大師天文台認證」，因此面盤上有著Co-Axial Master Chronometer的字樣。表款並具備時間與日期顯示，以及150米防水性能；而除了韓韶禧所配戴的貝殼粉紅色面盤，該系列同款式並具有海藍、潟湖綠、砂岩與淡紫色全數五色，訂價皆為19萬8,000元。至於未來韓韶禧是否會在某部影劇作品，或紅毯典禮時配戴上OMEGA最新表款？又甚至會否有機會和「同門」的玄彬合體？且讓韓綜與手表愛好者，一同期待。

OMEGA海馬系列Aqua Terra粉紅色腕表，經過大師天文台認證，全系列並有多達五種色彩面盤可供選擇。圖 / OMEGA提供
OMEGA海馬系列Aqua Terra粉紅色腕表，經過大師天文台認證，全系列並有多達五種色彩面盤可供選擇。圖 / OMEGA提供
同時身為模特兒與演員的韓韶禧，近期並登上韓國時尚雜誌。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
同時身為模特兒與演員的韓韶禧，近期並登上韓國時尚雜誌。圖 / 翻攝自 ig （合成圖）
韓國女星韓韶禧甫宣布成為歐米茄（OMEGA）的品牌代言人，並配戴上品牌年度新品Aqua Terra女表。圖 / OMEGA提供（合成圖）
韓國女星韓韶禧甫宣布成為歐米茄（OMEGA）的品牌代言人，並配戴上品牌年度新品Aqua Terra女表。圖 / OMEGA提供（合成圖）
除了韓韶禧所配戴的貝殼粉紅色面盤，34毫米海馬Aqua Terra 150米腕表並具有海藍、潟湖綠、砂岩與淡紫色全數五色，訂價皆為19萬8,000元。圖 / OMEGA提供
除了韓韶禧所配戴的貝殼粉紅色面盤，34毫米海馬Aqua Terra 150米腕表並具有海藍、潟湖綠、砂岩與淡紫色全數五色，訂價皆為19萬8,000元。圖 / OMEGA提供

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