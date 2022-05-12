韓韶禧成歐米茄代言人 另類「同門」玄彬、周冬雨

雖著韓綜、韓國娛樂在全世界的大為風行，連帶韓星也不時成為高級精品的代言人。近日韓國女星韓韶禧甫宣布成為歐米茄（OMEGA）的品牌代言人，因而與OMEGA的品牌好友如韓國男星玄彬、中國女星周冬雨，成為另類「同門」。

曾在《夫婦的世界》中演出精湛而成名的韓韶禧本名李韶禧，在成為演員前同時也是模特兒，擁有165公分的高挑身材，近年並陸續有《以吾之名》、《無法抗拒的他》等作品。關於成為歐米茄形象大使，韓韶禧表示她非常欣賞歐米茄在製表領域的精彩歷史，「能在我的手腕上配戴如此美麗又精準的腕表，並向世界各地的眾多粉絲分享這個品牌，我感到非常榮幸。」同時OMEGA也火速釋出一組韓韶禧的宣傳視覺，並讓韓韶禧以空靈氣質的白襯衫搭配了品牌年度新品：34毫米海馬Aqua Terra 150米腕表。