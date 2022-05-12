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福利熊失寵？！全聯攜手foodpanda推3款超萌胖胖達甜點 登錄抽加菜金1萬元
全聯We Sweet甜點經常都有令人驚奇的新創意，這次攜手foodpanda，以品牌大使「胖胖達」為主題，推出3款超萌聯名甜點，自5月13日起至6月9日期間限定，在foodpanda、全聯福利中心全台門市、PXGo!全聯線上購同步甜蜜開賣。除了登錄消費發票有機會獲得foodpanda全聯加菜金、1個月免費外送等好禮之外，foodpanda更加碼送上全聯福利中心獨家限時滿額7.5折優惠，讓甜點控、胖胖達粉絲可以盡情享受。
全聯We Sweet × foodpanda聯名甜點首推「優格乳酪小熊包蛋糕」，胖胖達背的「小熊包」化身蛋糕，以優格及可爾必思製成微酸的乳酪蛋糕，以日式水浴蒸烤手法使得蛋糕體更加輕盈綿密，搭配呆萌Q臉讓人想大咬一口。同時，以熊貓愛吃竹子的逗趣連結，特別推出「抹茶奶凍竹子捲」使用來自京都宇治抹茶製成，造型模擬竹子意象，並捲入Q彈抹茶奶凍，散發清新茶香。另外，還有「草莓生乳酪蛋糕」，淡雅的粉紅色，以草莓戚風蛋糕搭配生乳酪慕斯與草莓餡，酸甜滋味讓人回味。
5月13日起至5月19日，在生鮮雜貨專區訂購全聯福利中心商品滿549元，輸入指定優惠碼「叫全聯」，即可享7.5折優惠，最高可折抵200元；5月13日起至6月30日，凡購買任1款全聯We Sweet × foodpanda聯名甜點，打開包裝即可獲得神祕優惠。每種優惠每人可用1次，數量有限，兌完為止。
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