端午節就這樣搭！3款威士忌讓粽子更美味

端午佳節將至，除了賽龍舟、戴香包、掛艾草與菖蒲等傳統習俗之外，吃粽子更是家家戶戶必備的應景食物，今年世界烈酒集團的先鋒帝亞吉歐（Diageo）推薦三款經典酒款佐粽子的餐酒搭配，除了為粽子增添風味上的層次韻味，更是個人品味及追求儀式感的極致展現。三款威士忌不管是搭配香甜軟糯的甜粽，或是鹹香適中的鹹粽，都相當適合在這端午仲夏節日，與家人一同細細品酩。

北部粽絕配：慕赫16年

慕赫16年單一麥芽威士忌厚實飽滿的酒體與香甜滿溢於口腔間的雪莉風味，強烈卻富含層次的風味，蘊含著芬馥的堅果與甜美花果香氣。宛如肉脂般鮮甜的醇厚風味，搭配上餡料多為豬肉、蝦米、栗子，口味較重、香味濃郁的北部粽，獨有的Meaty氣息與濃郁的雪莉風味，平衡了粽子的餡料油膩，更增添豐富的口感。

湖州粽良伴：泰斯卡10年

泰斯卡具有強勁的煙燻泥煤和海水鹹味，洶湧的海味之間，更帶有迷人的胡椒香氣，不管是內餡包有醃漬豬肉的湖州粽，以水煮的方式吃的到肉的鮮味，或是以各式海鮮為內餡的奢華海味粽子，搭配上泰斯卡獨特的煙燻香氣以及鮮明的海潮香氣和淡雅的鹹味，都可以達到非常棒的共鳴，尾韻上仍能感受到溫暖麥芽，以及豐富的乾果香甜，都能體現與粽子酒食搭配的畫龍點睛之效。

甜粽妙搭：蘇格登15年

蘇格登15年單一麥芽威士忌以長時間發酵，造就豐富層次，優雅花香在喉間輕盈舞動，瓜果香甜滿溢芬芳而清新，輕盈的酒體卻帶有馥郁花果香氣，搭配上綿密香甜的甜粽，不僅可以降低內餡甜膩的程度，濃厚花卉香氣、新鮮柑橘水果風味更能刺激味蕾，如此多元豐富的口感，與任何口味的甜粽都會是絕妙的組合。

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