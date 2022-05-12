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芝柏再度聯手Aston Martin IWC聯手七冠車手做公益

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
使用鈦金屬粉與從賽車上取用的碳揉合打造的新款Laureato桂冠系列計時碼表Aston Martin F1特別款，是從美學、工藝、材質上的真實結合與「二創」。圖 / 芝柏表提供（合成圖）
使用鈦金屬粉與從賽車上取用的碳揉合打造的新款Laureato桂冠系列計時碼表Aston Martin F1特別款，是從美學、工藝、材質上的真實結合與「二創」。圖 / 芝柏表提供（合成圖）

相較於靜態的高級鐘表，F1一級方程式賽車外顯而動態，唯兩造都擁有對精密與機械工藝的共同熱情，也讓鐘表品牌的身影不時出現在賽車手、賽車或賽道場邊，例如芝柏（Girard Perregaux）近日便再度與Aston Martin合作推出聯名表款，而萬國表（IWC）則邀請七度F1冠軍、品牌好友Lewis Hamilton一同登上果嶺、揮竿做公益秀大愛。

在即將開跑的邁阿密大獎賽（Miami Grand Prix）來臨前，萬國表邀請了包含Lewis Hamilton、美式足球明星Tom Brady等體壇巨星，參加了在邁阿密海灘高爾夫球俱樂部舉辦的「大型飛行員腕表挑戰賽」（The Big Pilot Challenge）。體育巨星們配戴的表款，包含以白色陶瓷打造的飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊計時腕表「太浩湖」特別版（IW389105）、大型飛行員萬年曆腕表「莫哈韋沙漠」特別版（IW503004），以及大型飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊腕表「莫哈韋沙漠」特別版（IW506003），最後將委託國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）進行線上拍賣，所得並將捐贈予「勞倫斯體育公益基金會」，以資助邁阿密當地的非營利組織。

2021年時，芝柏（Girard Perregaux）已經宣佈與英國豪華汽車品牌Aston Martin、Aston Martin Aramco Cognizant F1一級方程式車隊結盟，並先後推出兩款聯名時計，在台灣市場並有著高詢問度與成交熱行情。今日芝柏火速推出聯名的第三款作品：Laureato桂冠系列計時碼表Aston Martin F1特別款，其表殼材質使用鈦金屬粉與碳元素混合打造，尤其碳材質更取自2021賽季時Aston Martin的兩台賽車，無論從精神、美感、材料上，都堪稱一次緊密無間的真實合作與「二創」。

44毫米的表殼從色彩上先「披」上了Aston Martin的經典賽車綠色（Racing Green），無論是面盤中取自品牌早期標誌的紋樣裝飾、或橡膠合金表帶，因而在優雅中散發著英式貴族氣息。GP03300-1058自動上機芯將具有時間顯示與計時碼表功能，表款並將限量生產306只，因為Lance Stroll與Sebastian Vettel這兩位隸屬Aston Martin Aramco Cognizant F1一級方程式車隊的車手許願：將在2022年英國大獎賽（Grand Prix）比賽日當天完成的總公里數，是以5.891公里乘52圈約為306公里。表款目前未公佈台灣售價，詳情可洽全台芝柏表經銷商。

從面盤、表帶顏色悉數「披」上了Aston Martin的經典賽車綠（Racing Green），讓表款在優雅中散發著英式貴族氣息。圖 / 芝柏表提供
從面盤、表帶顏色悉數「披」上了Aston Martin的經典賽車綠（Racing Green），讓表款在優雅中散發著英式貴族氣息。圖 / 芝柏表提供
IWC大型飛行員萬年曆腕表「莫哈韋沙漠」特別版（IW503004）。圖 / IWC提供
IWC大型飛行員萬年曆腕表「莫哈韋沙漠」特別版（IW503004）。圖 / IWC提供
體育巨星與IWC好友們所配戴的表款，將委託國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）進行線上拍賣，所得並將捐贈予「勞倫斯體育公益基金會」，以資助邁阿密當地的非營利組織。圖 / IWC提供
體育巨星與IWC好友們所配戴的表款，將委託國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）進行線上拍賣，所得並將捐贈予「勞倫斯體育公益基金會」，以資助邁阿密當地的非營利組織。圖 / IWC提供
萬國表邀請了包含Lewis Hamilton、美式足球明星Tom Brady等體壇巨星，參加了「大型飛行員腕表挑戰賽」（The Big Pilot Challenge），揮竿做慈善。圖 / IWC提供
萬國表邀請了包含Lewis Hamilton、美式足球明星Tom Brady等體壇巨星，參加了「大型飛行員腕表挑戰賽」（The Big Pilot Challenge），揮竿做慈善。圖 / IWC提供
IWC白色陶瓷打造的飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊計時腕表「太浩湖」特別版（IW389105），價格店洽。圖 / IWC提供
IWC白色陶瓷打造的飛行員系列Top Gun海軍空戰部隊計時腕表「太浩湖」特別版（IW389105），價格店洽。圖 / IWC提供
Girard Perregaux Laureato桂冠系列計時碼表Aston Martin F1特別款，時間顯示、計時碼表，限量306只，價格店洽。圖 / 芝柏表提供
Girard Perregaux Laureato桂冠系列計時碼表Aston Martin F1特別款，時間顯示、計時碼表，限量306只，價格店洽。圖 / 芝柏表提供

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