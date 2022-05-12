威士忌界獨角獸 費特肯貳號密藏、年度限定版16年登台

有「威士忌中的獨角獸」封號的費特肯單一麥芽蘇格蘭威士忌，獨一無二的純淨與甜美清新的風格，廣受愛好威士忌的朋友們喜愛。除經典的費特肯12年以及藏家臻愛的40年及50年等高年份逸品外，今年五月費特肯為台灣消費者獻上全球限量的珍稀之作——費特肯貳號密藏系列Batch 1、費特肯貳號密藏系列 Batch 2以及年度限定版的費特肯16年單一麥芽蘇格蘭威士忌；此外，睽違已久的費特肯22年，也終於再次在台亮相。

源自費特肯最珍貴酒窖的貳號密藏系列，首發的二個批次在多樣性的橡木桶運用下，有著截然不同的風格；年度限定版16年，展演了三種雪莉桶的熟成藝術；高年份的22年，經歷了二段精選波本桶的旅程；這4款珍稀之作皆為非冷凝過濾，自然酒色，以彰顯費特肯的核心特徵。

費特肯酒廠共有14座酒窖，皆使用傳統鋪地式酒窖（Dunnage warehouse），低矮的鋪地式酒窖為泥土地面、石板屋頂，使得酒窖裡的濕度高、溫差小，提供穩定良好的環境讓威士忌能夠緩慢的熟成。

其中，第2號酒窖的意義更為特殊，因為酒廠珍貴及高年份的酒款，大多存放於這個酒窖中，在潮濕低溫的環境中緩慢陳年。此次費特肯酒廠前所未有的將存放於第2號酒窖的珍稀原酒，以小批次的方式呈現，打造出令人嘆為觀止的「費特肯貳號密藏系列」，全系列皆為非冷凝過濾，自然酒色；酒液遇到冰冷或接觸空氣後，產生的些微白色沉澱，宛如迷霧中的獨角獸，更加充滿了神秘，引人入勝。

費特肯貳號密藏系列Batch 1，可謂華麗而完美之作，結合了葡萄牙波特桶、美國波本桶、Vasyma和Tevasa二種西班牙雪莉桶，以及Vasyma初次桶等五種與眾不同的桶型勾兌裝瓶而成，49.7%的酒精濃度，呈現透亮的琥珀金色。首先感受到蜜瓜與甜梨的水果清香，帶著些微蜂蜜與香草辛香料；入口的葡萄柚、蘋果帶些肉桂口感，逐漸感覺到綿密的奶油白咖啡於口中散開，最後尾韻仍感受到費特肯標準的清新純粹，整體變化度極高，值得細細品味，全球僅限量3,600瓶。

自2號酒窖中29個手選美國初次波本桶和美國初次裸麥橡木桶，架構起了費特肯貳號密藏系列Batch 2的整體風味，搭配上48.5%的酒精度，完整的呈現了費特肯的清新純粹，帶著果香、花香的核心特色。香氣上有著蜂蜜、杏仁糖、香草與熱帶水果甜香；當酒液進入口腔，經典的熱帶水果、柑橘與肉桂皮滋味於口中交織，尾巴感受到有如濕潤的薑汁蛋糕、楓糖的甜蜜，夾雜著絲絲烘烤咖啡豆的餘韻。

貳號密藏系列的酒瓶和外盒包装色彩靈感，源自蒸餾器外部的銅綠色，不僅是向費特肯獨創的天使瀑布蒸餾法所得到的純淨清新酒體及經典風味致敬，也展現出費特肯酒廠在製酒與用桶上與時俱進，不斷嘗試的新穎巧思。

費特肯的16年為承載了酒廠巧思之作，每個年度都為限定款，除了不變的16年酒齡和非冷凝過濾，每年在橡木桶的使用、酒精濃度以及相對應的自然美麗酒色都令人期待。繼2020第一版甫推出就搶購一空後，限定第二版（2nd RELEASE 2021）的費特肯16年，終於在台與大家見面。

完全不同於第一版，此次的費特肯16年，手選三種雪莉桶——Oloroso初次雪莉桶、Oloroso精選二次雪莉桶及珍稀的初次Palo Cortado雪莉桶交錯運用，打造無與倫比飽滿厚實的風格。Oloroso雪莉酒本身有著圓潤溫厚的性格，而初次與二酒桶的使用，為酒液增添層次感，帶來沉穩、明顯的堅果、杏仁糖蜜和果乾香氣。Palo Cortado在雪莉酒中被視為獨特、珍貴而稀有，猶如雪莉桶中的獨角獸，與費特肯這隻威士忌界中的獨角獸相呼輝映。Palo Cortado賦予了酒液柑橘、杏仁的活力香氣，並帶著濃郁焦糖、太妃糖及焙烤核桃調性增加口感層次；此次選用作為費特肯16年桶陳的結尾，以46.4%裝瓶，為這篇章點下完美的句點，令整體酒體豐厚，尾韻細緻優雅，實為一款柔順又深具魅力的限定威士忌。

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