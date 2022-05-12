《CHANEL Next Prize》得獎人 和時尚仙人同遊威尼斯

香奈兒於去年三月份宣布成立香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund），在其主要發展項目中，首屆的《CHANEL Next Prize》卓越大獎去年底公佈了10位得獎者。於第59屆威尼斯雙年展預展期間，香奈兒特別邀請這些得獎者前往齊聚一堂，藉由威尼斯之旅的機會交流創意概念，拓展藝術圈人脈，同時發掘日後創作的靈感。

首屆的《CHANEL Next Prize》卓越大獎評審團成員包括女演員蒂妲史雲頓 (Tilda Swinton)、中國女導演曹斐與英籍加納建築師大衛阿賈耶爵士 (Sir David Adjaye)，得獎人分別是韓國音樂人鄭在日Jung Jae-II、由藝術家Hana Omori和Isabel Ramos、Tanya Cruz組成的藝術實踐組合Keiken、南蘇丹難民營出生的遊戲設計師Lual Mayen、舞者兼編舞家Marlene Monteiro Freitas、電影工作者Rungano Nyoni、詩人藝術家Precious Okoyomon、劇場導演Marie Schleef、舞者兼藝術總監Botis Seva、中國電影工作者王兵和藝術家Eduardo Williams。得獎人分別代表11個國家 (其中一人具雙重國籍)，涵蓋戲劇、電影、舞蹈、遊戲設計、視覺影像及表演藝術領域，每人獲頒10萬歐元獎金以支持他們的創作。

本次香奈兒的威尼斯之旅涵蓋了許多活動，像是雙年展預覽、藝術家之間的交流，並舉行慶祝晚宴以表彰得獎者與評審成員，以及香奈兒文化基金會在內的合作夥伴和其他藝文界指標人物，如評審團成員蒂妲史雲頓和阿賈耶爵士、國家肖像館 (National Portrait Gallery)、龐畢度中心 (Centre Pompidou) 與地下美術館 (Underground Museum) 在內的創意思想領袖等代表。