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國際護師節 全聯線上購拿鐵買5送5 OKmart咖啡買2送2
近期疫情不斷創高峰，全民都陷入焦慮，但醫護人員始終默默守護民眾，在第一線貢獻己力。今日適逢5月12日「國際護師節」，全聯為感謝所有辛勞的醫護人員，特別自即日起至5月15日，限時4天推出咖啡半價優惠，於「PX Go!全聯線上購」分批取購買OFF COFFEE，可享拿鐵買5送5、美式買12送12，線上一次買，隨時跨店取，不只體恤工作繁忙的醫護人員，民眾也可一次購買轉送親友，在這個不容易見面的時刻，遠端送上暖心飲品為對方打氣、鼓勵。
萊爾富也推出新品ROASTA系列咖啡拿鐵、無糖黑咖啡優惠，每瓶原價30元，5月31日前享單瓶23元、2瓶39元優惠，鋁罐包裝方便攜帶、轉送，不僅護師能買來自己享用，民眾也能送給身邊的醫護親友，感謝他們守護全民健康的付出。
OKmart則是推出「感謝有你」活動，即日起至5月13日，於全台門市購買大杯莊園級美式/拿鐵（不限冰熱飲），即享同品項買2送2優惠，一起為醫護人員加油。另外，OKmart門市同步推出療癒身心的香草牛奶霜淇淋，主打來自紐西蘭乳源，再由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，口感甜而不膩，大人小孩都著迷。即日起至6月1日期間，只要至具有霜淇淋機台門市購買，憑OKmart會員即享有19元優惠價。
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