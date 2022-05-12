國際護師節 全聯線上購拿鐵買5送5 OKmart咖啡買2送2

近期疫情不斷創高峰，全民都陷入焦慮，但醫護人員始終默默守護民眾，在第一線貢獻己力。今日適逢5月12日「國際護師節」，全聯為感謝所有辛勞的醫護人員，特別自即日起至5月15日，限時4天推出咖啡半價優惠，於「PX Go!全聯線上購」分批取購買OFF COFFEE，可享拿鐵買5送5、美式買12送12，線上一次買，隨時跨店取，不只體恤工作繁忙的醫護人員，民眾也可一次購買轉送親友，在這個不容易見面的時刻，遠端送上暖心飲品為對方打氣、鼓勵。

萊爾富也推出新品ROASTA系列咖啡拿鐵、無糖黑咖啡優惠，每瓶原價30元，5月31日前享單瓶23元、2瓶39元優惠，鋁罐包裝方便攜帶、轉送，不僅護師能買來自己享用，民眾也能送給身邊的醫護親友，感謝他們守護全民健康的付出。