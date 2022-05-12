快訊

獨／金剛、小嫻分手後他搬離愛巢 各節目連夜找兩人都遭拒

芬蘭總統、總理共同聲明：必須「毫不遲延」申請加入北約

北市可PCR診所遭爆「僅三分之一能預約」 陳時中認了揭兩大理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際護師節 全聯線上購拿鐵買5送5 OKmart咖啡買2送2

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起至5月15日，限時4天於「PX Go!全聯線上購」分批取購買OFF COFFEE，可享拿鐵買5送5、美式買12送12。圖／全聯福利中心提供
即日起至5月15日，限時4天於「PX Go!全聯線上購」分批取購買OFF COFFEE，可享拿鐵買5送5、美式買12送12。圖／全聯福利中心提供

近期疫情不斷創高峰，全民都陷入焦慮，但醫護人員始終默默守護民眾，在第一線貢獻己力。今日適逢5月12日「國際護師節」，全聯為感謝所有辛勞的醫護人員，特別自即日起至5月15日，限時4天推出咖啡半價優惠，於「PX Go!全聯線上購」分批取購買OFF COFFEE，可享拿鐵買5送5、美式買12送12，線上一次買，隨時跨店取，不只體恤工作繁忙的醫護人員，民眾也可一次購買轉送親友，在這個不容易見面的時刻，遠端送上暖心飲品為對方打氣、鼓勵。

萊爾富也推出新品ROASTA系列咖啡拿鐵、無糖黑咖啡優惠，每瓶原價30元，5月31日前享單瓶23元、2瓶39元優惠，鋁罐包裝方便攜帶、轉送，不僅護師能買來自己享用，民眾也能送給身邊的醫護親友，感謝他們守護全民健康的付出。

OKmart則是推出「感謝有你」活動，即日起至5月13日，於全台門市購買大杯莊園級美式/拿鐵（不限冰熱飲），即享同品項買2送2優惠，一起為醫護人員加油。另外，OKmart門市同步推出療癒身心的香草牛奶霜淇淋，主打來自紐西蘭乳源，再由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，口感甜而不膩，大人小孩都著迷。即日起至6月1日期間，只要至具有霜淇淋機台門市購買，憑OKmart會員即享有19元優惠價。

ROASTA系列咖啡拿鐵、無糖黑咖啡優惠，每瓶原價30元，5月31日前享單瓶23元、2瓶39元優惠。圖／萊爾富提供
ROASTA系列咖啡拿鐵、無糖黑咖啡優惠，每瓶原價30元，5月31日前享單瓶23元、2瓶39元優惠。圖／萊爾富提供
感謝辛勞的醫護工作人員，OKmart推出限時3天咖啡買2送2優惠。圖／OKmart提供
感謝辛勞的醫護工作人員，OKmart推出限時3天咖啡買2送2優惠。圖／OKmart提供

醫護人員 咖啡 全聯

延伸閱讀

國際護師節 游錫堃向醫護致敬一起戰勝疫情

嘉義人嗨了！首間「客美多咖啡」落腳東區　爽喝名古屋咖啡送早餐

512國際護師節 蔡英文感謝護理師強調「輕重症分流」

慶祝護理師節 門諾醫院快閃咖啡傳愛

相關新聞

同居試婚必修課！掌握男女有別的收納技巧 共享甜蜜和諧新生活

「同居生活」是尚未步入婚姻的男女，熟悉彼此與磨合習慣的關鍵性階段，不論戀愛關係多緊密，在面對兩人一起生活的共用空間時，如何維持和諧不踩地雷？事先妥善的設計與規劃，可以大幅降低彼此的摩擦，讓同居生活漸入「家」境。

和牛漢堡排、蒜味雞排都優惠！樂雅樂「主餐加購5折」

疫情人數攀升，許多人紛紛過起居家隔離生活。日式連鎖餐廳「樂雅樂」自即日起推出外帶指定餐點，可享「經典主餐5折」的加購優惠...

《CHANEL Next Prize》得獎人 和時尚仙人同遊威尼斯

香奈兒於去年三月份宣布成立香奈兒文化基金（CHANEL Culture Fund），在其主要發展項目中，首屆的《CHAN...

國際護師節 全聯線上購拿鐵買5送5 OKmart咖啡買2送2

近期疫情不斷創高峰，全民都陷入焦慮，但醫護人員始終默默守護民眾，在第一線貢獻己力。今日適逢5月12日「國際護師節」，全聯...

石二鍋「貼圖免費下載」 送加菜券再抽500張石鍋券

台灣民眾一年四季都愛吃鍋。王品旗下的連鎖鍋物「石二鍋」即日起推出一系列優惠方案。凡加入官方line帳號，就贈送免費貼圖，...

foodpanda擴大與全聯合作 推聯名甜點

外送平台與通路商合作，除了外送還有其他方式。foodpanda 以品牌大使「胖胖達」為主題，獨家與全聯旗下 We Swe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。