石二鍋「貼圖免費下載」 送加菜券再抽500張石鍋券
台灣民眾一年四季都愛吃鍋。王品旗下的連鎖鍋物「石二鍋」即日起推出一系列優惠方案。凡加入官方line帳號，就贈送免費貼圖，還有機會抽中「火鍋券」1張。另外石二鍋也推出8款免費下載的「贈菜券」，憑券消費滿額，即可兌換原味水晶餃、蝦爆起司丸、排骨酥等配料，內用外帶均可適用。
因應外帶、外送需求，「石二鍋」推出外帶外送生食組合，並且上架Uber Eats外送平台。「個人獨享餐」可任選經典石頭鍋、原味涮涮鍋或加價升級勁香辣姊鍋底，搭配雪花牛、上選豬肉或安心雞腿等5種主餐，外帶每份238～288元；「雙人肉肉套餐」主食可選擇全牛、全豬或牛豬雙拼，外帶每份499～549元，套餐均附菜盤、副食和飲料。另外在外送平台還有獨家「聚餐精選火鍋組合」，適合全家共享。
本次石二鍋將7款火鍋料與石頭鍋，搭配「收到」、「3Q」、「我就爛」、「我滾」等日常用語，化身成為LINE貼圖。5月19日前加入LINE官方帳號就能免費下載。5月31日前參與人氣角色票選活動，還有機會抽中「石鍋券」1張（價值238元），共計抽出500名幸運兒。此外，5月31日前，石二鍋推出8款贈菜券供民眾免費下載。消費滿238元，可兌換原味水晶餃、百頁魚豆腐、芋頭或升級大菜大肉拼盤；消費滿500元可兌換蝦爆起司丸、芋香貢丸、香辣魚豆腐與排骨酥。
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